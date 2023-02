Live

Go to Live Updates नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। मशहूर गायिका उषा मंगेशकर को 2 फरवरी के दिन पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (PIFF) में क्रिएटिव म्यूजिक एंड साउंड के लिए ए.डी. बर्मन इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी की शादी बिग फैट इंडियन वेडिंग होने वाली है, जो 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक चलेगी। मनोरंजन जगत की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। Live Updates Entertainment LIVE News Update 3 February 10:12 (IST) 3 Feb 2023 बॉक्स ऑफिस पर ढाका टेरर अटैक पर बनी Faraaz का पठान से होगा सामना हंसल मेहता की फिल्म 'फराज' पर हो रहा विवाद खत्म हो चुका है। कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाई है और ये फिल्म 3 फरवरी को रिलीज हो गई है। 09:31 (IST) 3 Feb 2023 Pathan ने दुनियाभर में पार किया 700 करोड़ का आंकड़ा शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने वर्ल्डवाइड 700 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 9वें दिन 15 से 16 करोड़ कमाए। 09:24 (IST) 3 Feb 2023 Rakhi Sawant ने पहले आदिल को बताया बेवफा, बाद में बोलीं-हम साथ हैं ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने गुरुवार को मीडिया के साथ बातचीत में रोते-रोते अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी खतरे में है। लेकिन बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उनके रिश्ते के बारे में गलत खबर न फैलाई जाए, वह और आदिल साथ हैं। https://www.instagram.com/p/CoKQ_91LGjB/?hl=en 09:20 (IST) 3 Feb 2023 Bigg Boss 16: फिनाले से पहले बाहर हुईं सुंबुल तौकीर बिग बॉस अपने आखिरी पढ़ाव पर है और दर्शकों की फेवरेट सुंबुल तौकीर इस हफ्ते बेघर हो गई हैं। अब फिनाले तक बाकी के बचे 6 कंटेस्टेंट्स जाएंगे। https://www.instagram.com/p/CoLBGmhB8eK/?igshid=NDdhMjNiZDg%3D बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता.कॉम के साथ…