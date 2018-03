निर्देशक गौरी शिंदे ने गुरुवार को ट्विटर पर अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा कि वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हैं कि अब वह कभी भी श्रीदेवी को नहीं देख पाएंगी। गौरी शिन्दे ने लिखा कि ‘श्री…मैं अभी भी ये मानने से इंकार करती हूं कि मैं अब तुम्हें अगले हफ्ते नहीं देख पाऊंगी।’ बता दें कि गौरी शिंदे और श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश-विंग्लिश में साथ काम किया था। श्रीदेवी ने जहां फिल्म में मुख्य भूमिका निभायी थी, वहीं गौरी उस फिल्म की निर्देशक थी। माना जा रहा था कि गौरी शिंदे और श्रीदेवी जल्द ही दोबारा किसी फिल्म पर काम करने वाली हैं। जिस दिन इंग्लिश-विंग्लिश फिल्म को रिलीज हुए 5 साल हुए थे, उसी दोनों दोनों ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर में श्रीदेवी और गौरी शिंदे दिखाई दे रही थी और कैप्शन में लिखा था ‘Comming soon’।

फिल्म से जुड़े सूत्रों के हवाले से मिड-डे ने बताया था कि इंग्लिश विंग्लिश को रिलीज हुए जब 5 साल पूरे हुए थे, तब श्रीदेवी ने इशारा किया था कि वह जल्द ही गौरी शिंदे के साथ दोबारा काम शुरु कर सकती हैं। खबर थी कि दोनों किसी महिला केन्द्रित हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकती हैं। हालांकि तब तक फिल्म की कहानी पूरी नहीं लिखी गई थी, जिस कारण दोनों ने अपना फोकस कहीं ओर शिफ्ट कर दिया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी ने फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया था। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म समीक्षकों के साथ-साथ दर्शकों को भी खासी पसंद आयी थी।

Sri … I still refuse to believe that I won’t be seeing you next week… pic.twitter.com/5DeAWnfqUg

— Gauri Shinde (@gauris) March 1, 2018