ओटीटी पर यूं तो हर हफ्ते ही कुछ न कुछ नया रिलीज होता है। हिंदी फिल्मों से लेकर साउथ, हॉलीवुड, कोरियन और यहां तक कि थाई सीरीज तक आपको नेटफ्लिक्स समेत प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और कई दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगी। मगर कुछ ही ऐसी सीरीज या फिल्में होती हैं, जो सही में दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ें। इससे भी कम वो होती हैं, जो रिलीज के बाद महीनों तक टॉप 10 शो-फिल्म की लिस्ट में बनी रही। ऐसी ही सीरीज है इमरान हाशमी की ‘तस्करी: द स्मगलर्स’।

क्या है तस्करी की कहानी?

इमरान हाशमी की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘तस्करी: द स्मगलर्स’, मुंबई एयरपोर्ट पर होने वाली तस्करी और उसे रोकने के लिए कस्टम विभाग के अफसरों के संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है। सस्पेंस, एक्शन और रोमांच से भरपूर इस शो में इमरान ने अर्जुन मीणानाम के कस्टम ऑफिसर का रोल निभाया है, जो अपने काम को लेकर ईमानदार है, मगर लोगों से पंगा लेने में भी पीछे नहीं रहता। अर्जुन मीणा और उनकी टीम मिलकर देश में बढ़ती तस्करी और बड़ा चौधरी नाम के शख्स के सिंडीकेट को खत्म करने की कोशिश में हैं। हालांकि उनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। यहां हर मोड़ पर खतरा है, किसी न किसी के लिए कोई जाल फैला हुआ है, आपकी जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं और किसपर भरोसा किया जाए ये समझ पाना मुश्किल है।

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क्यों टॉप 10 में बनी हुई है सीरीज?

IMDb पर इमरान हाशमी की इस सीरीज को 10 में से 7.1 रेटिंग मिली है। सीरीज में कुल 7 एपिसोड हैं, जिनमें से चौथे एपिसोड को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इस एपिसोड की रेटिंग 7.5 है। इस शो में इमरान हाशमी के साथ शरद केलकर, जमील खान, जोया अफरोज, नंदिश संधु और अमृता खानविलकर जैसे सितारों ने काम किया है। ऐसे में सवाल ये उठाता है कि डायरेक्टर नीरज पांडे की बनाई इस सीरीज में आखिर ऐसा क्या है, जो जनवरी 2026 में रिलीज होने के बाद से अभी तक ये नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में लगातार बनी हुई है?

14 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर ‘तस्करी: द स्मगलर्स’ रिलीज हुई थी। अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में इसने भारत के टॉप 10 ट्रेंडिंग शोज की लिस्ट में पहले नंबर पर जगह बनाई। उसके बाद से ये सीरीज टॉप 10 की लिस्ट में ही घूम रही है। इस लिस्ट से एक भी बार ये बाहर नहीं हुई है। दर्शकों के इसे पसंद करने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक है ‘तस्करी’ की कहानी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कस्टम विभाग और कस्टम अफसरों को लेकर हमने मुश्किल से ही हिंदी सिनेमा में कोई कहानी देखी है।

एक्टिंग से लेकर स्क्रीनप्ले तक कमाल

किसी शो में बढ़िया कहानी के लिए अगर अभिनेताओं की अच्छी एक्टिंग देखने को भी मिल जाए तो उसमें अपने आप चार चांद लग जाते हैं। ऐसा ही ‘तस्करी’ के साथ भी हुआ है। बॉलीवुड के ‘सीरियल किसर’ रहे इमरान हाशमी ने शुरुआत से ही अपने एक्टिंग टैलेंट को साबित करके दिखाया है। इमरान बीते कुछ सालों में ‘हक’, ‘ग्राउंड जीरो’, ‘चेहरे’ और ‘व्हाई चीट इंडिया’ जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। इन सभी की कहानी एक से बढ़कर एक थी। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जैसे भी कलेक्शन लाई हों, लेकिन इमरान हाशमी ने एक में भी अपने काम से दर्शकों को निराश नहीं किया।

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इतना ही नहीं, आर्यन खान के निर्देशन में बनी ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में राघव जुयाल के किरदार परवेज भी फैंस के इमरान हाशमी के प्रति प्यार को जाहिर कर चुके हैं। इमरान के अलावा शरद केलकर इस फिल्म का हिस्सा हैं, जिन्होंने ‘बाहुबली’ फ्रेंचाइजी में अपनी आवाज देने के बाद इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है। बॉलीवुड फिल्म ‘स्काई फोर्स’, ‘श्रीकांत’, ‘छत्रपति’ के साथ-साथ उन्हें रोहित शेट्टी की सीरीज ‘इंडियन पुलिस फोर्स’ और टीवी शोज ‘तुम से तुम तक’ और ‘डॉक्टर्स’ में देखा जा चुका है। हर रोल में शरद केलकर ने कमाल किया है। इन दोनों के अलावा नंदिश संधु, अमृता खानविलकर, अनुराग सिन्हा, जमील खान, जोया आफरोज भी मंझे हुए कलाकार हैं।

‘तस्करी: द स्मगलर्स’ की कहानी, कलाकारों और किरदारों के साथ-साथ इसका निर्देशन भी बेहतरीन है। हर एपिसोड में सस्पेंस और रोमांच है, जिसे खुलते देखने में आपको मजा आता है। शुरुआत में अर्जुन मीणा आपको भरोसेमंद इंसान नहीं लगता, मगर जैसे-जैसे शो आगे बढ़ता है आपको पता चलता है कि अर्जुन के अलावा भी कई लोग हैं, जो खेल खेल रहे हैं। ये शो आपको अपने साथ जोड़े रखता है और इसका म्यूजिक भी आपके एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है। शायद यही कारण है कि ‘तस्करी’ को इतने महीनों से लगातार प्यार मिल रहा है।