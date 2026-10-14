बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘गनमास्टर G9’ की शूटिंग कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म के सेट से एक हादसे का वीडियो सामने आया है। जिसमें एक सीन की शूटिंग में कार पलट गई और इमरान हाशमी बाल-बाल बचते नजर आए।

ये हादसा फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान हुआ, जब एक कार हवा में पलटकर नीचे खड़ी वैन पर जा गिरी। इस दौरान इमरान हाशमी भी घटनास्थल के काफी करीब मौजूद थे। कार उनके चेहरे के बेहद पास से गुजरी, लेकिन अभिनेता को चोट नहीं आई।

सेट पर कैसे हुआ हादसा?

ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शूटिंग के दौरान हवा में लटकी एक कार अचानक पलट जाती है और नीचे से गुजर रही वैन में इमरान हाशमी लटके होते हैं। वैन इमरान की गाड़ी से टकराती है। हादसे का असर काफी तेज था और इसमेंअभिनेता को चोट लगने का खतरा था, लेकिन वो सुरक्षित हैं।

SCREEN ने इमरान हाशमी के प्रवक्ता से इस घटना के बारे में संपर्क किया। प्रवक्ता ने पुष्टि की कि फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान यह हादसा हुआ था। हालांकि, उन्होंने बताया कि इमरान हाशमी बिल्कुल ठीक हैं।

20 साल बाद फिर साथ आए इमरान और आदित्य दत्त

फिल्म ‘गनमास्टर G9’ में इमरान हाशमी और निर्देशक आदित्य दत्त करीब 20 साल बाद साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने साल 2006 में आई फिल्म ‘दिल दिया है’ में साथ काम किया था। वहीं, साल 2005 में आई फिल्म ‘आशिक बनाया आपने’ भी दोनों के करियर की अहम फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के गानों से हिमेश रेशमिया को भी खूब पहचान मिली थी।

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अब हिमेश रेशमिया भी ‘गनमास्टर G9’ में इमरान और आदित्य के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका टीजर और कुछ गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं।