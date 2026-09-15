Emmy Awards 2026 Winners List: सोमवार को लॉस एंजिल्स में 78वें एमी अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ। इस दौरान दिग्गज अभिनेत्री जीन स्मार्ट ने इतिहास रच दिया। उन्होंने HBO Max की सीरीज ‘हैक्स’ के सीजन 5 के लिए एक बार फिर कॉमेडी सीरीज में बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवॉर्ड अपने नाम किया।
जीन स्मार्ट न सिर्फ ‘हैक्स’ के 2021 में प्रीमियर के बाद से इसके हर सीजन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, बल्कि उन्होंने एलिसन जेनी के साथ सबसे ज्यादा एमी अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया है। दोनों अभिनेत्रियों के नाम अब तक 8-8 एमी ट्रॉफियां हैं। यह रिकॉर्ड क्लोरिस लीचमैन और जूलिया लुई-ड्रेफस के साथ भी साझा किया जाता है।
इस साल के एमी अवॉर्ड्स में एक और ऐतिहासिक जीत अभिनेता मैथ्यू राइस के नाम रही। उन्होंने ‘विदोज बे’ के लिए कॉमेडी सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर और ‘द बीस्ट इन मी’ के लिए लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज/फिल्म में बेस्ट लीड एक्टर का अवॉर्ड जीता।
मैथ्यू राइस एक ही रात में दो अलग-अलग लीड एक्टर कैटेगरी में अवॉर्ड जीतने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। इससे पहले 2018 में वह ‘द अमेरिकन्स’ के लिए ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर का एमी अवॉर्ड जीत चुके हैं। इस जीत के साथ रीस अब तीनों प्रमुख लीड एक्टर कैटेगरी में एमी जीतने वाले इकलौते अभिनेता बन गए हैं।
यह भी पढ़ें: Hanuman Ansh Collection Day 39: ‘धुरंधर 2’ से आगे निकली ‘हनुमान अंश’, 280 करोड़ का आंकड़ा किया पार
78वें एमी अवॉर्ड्स 2026 के विनर्स की लिस्ट
बेस्ट ड्रामा सीरीज
द पिट (The Pitt)
बेस्ट कॉमेडी सीरीज
विडोज बे (Widow’s Bay)- हिरो मुराई
कॉमेडी सीरीज में बेस्ट लीड एक्ट्रेस
जीन स्मार्ट -हैक्स (Hacks)
कॉमेडी सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर
मैथ्यू साइस- विडोज बे (Widow’s Bay)
ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर
नोआ वाइल -द पिट (The Pitt)
ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्ट्रेस
रिया सीहॉर्न – प्लुरिबस (Pluribus)
लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज/फिल्म में बेस्ट लीड एक्टर
मैथ्यू राइस – द बीस्ट इन मी (The Beast in Me)
लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज/फिल्म में बेस्ट लीड एक्ट्रेस
सैली फील्ड -रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स (Remarkably Bright Creatures)
ड्रामा सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर
टॉम पेलफ्रे- टास्क (Task)
ड्रामा सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस
एलिसन जेनी -द डिप्लोमैट (The Diplomat)
कॉमेडी सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर
स्टीफन रूट -विडोज बे (Widow’s Bay)
कॉमेडी सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस
केट ओ’फ्लिन -विडोज बे (Widow’s Bay)
बेस्ट रियलिटी कॉम्पिटिशन सीरीज
द ट्रेटर्स (The Traitors)
बेस्ट वैरायटी सीरीज
द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट (The Late Show with Stephen Colbert)
बेस्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज
डीटीएफ सेंट लुइस (DTF St. Louis)
ड्रामा सीरीज में बेस्ट डायरेक्शन
स्लो हॉर्सेज, “Scars” -सॉल मेट्ज़स्टीन
कॉमेडी सीरीज में बेस्ट डायरेक्शन
विडोज बे, “Welcome to Widow’s Bay!”-हिरो मुराई
कॉमेडी सीरीज में बेस्ट राइटिंग
केट ओ’फ्लिन- विडोज बे
ड्रामा सीरीज में बेस्ट राइटिंग
विंस गिलिगन- प्लुरिबस, “We Is Us”
बॉब होप ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड
माइकल जे. फॉक्स