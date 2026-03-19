यूट्यूबर और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ विनर एल्विश यादव को बड़ी राहत मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ 2023 के सांप के जहर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और सभी संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में यह मामला कानूनी रूप से टिक नहीं सकता।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक अहम मुद्दे पर प्रकाश डाला। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत शिकायत किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। बेंच ने कहा कि सिर्फ इसी बात से कार्यवाही अव्यवहारिक हो जाती है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि इस केस में जो IPC की धाराएं लगाई गई थीं, उनका आधार ही कमजोर है। वजह ये है कि ये धाराएं एक पुराने केस से जुड़ी थीं, जो गुरुग्राम में दर्ज हुआ था और उसमें पहले ही क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी। यानी वो मामला खत्म हो चुका था, इसलिए उसी के आधार पर नई कार्रवाई करना सही नहीं था।

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NDPS (ड्रग्स कानून) को लेकर भी कोर्ट ने साफ कहा कि जो लिक्विड बरामद बताया गया था, उसे एंटी-वेनम कहा गया और वो NDPS एक्ट में बैन या प्रतिबंधित पदार्थों की लिस्ट में आता ही नहीं है। इसलिए इस केस में NDPS एक्ट लगाना भी गलत था।

इन सभी बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एल्विश के खिलाफ केस कानून के हिसाब से टिकता नहीं है। इसलिए कोर्ट ने सिर्फ FIR ही नहीं, बल्कि चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट का जो संज्ञान आदेश था, उसे भी रद्द कर दिया।

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पूरा मामला क्या था?

ये केस 22 नवंबर 2023 का है, जब नोएडा में एक रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप लगा था। इसके बाद 17 मार्च 2024 को एल्विश यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि, उनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास से न तो कोई सांप मिला, न कोई ड्रग्स और न ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे उनका सीधे तौर पर इस मामले से कनेक्शन साबित हो। डिफेंस ने ये भी कहा कि जिसने शिकायत दर्ज कराई, वो खुद को एनिमल वेलफेयर ऑफिसर बता रहा था, जबकि उस समय वो उस पद पर था ही नहीं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केस में ठोस सबूत नहीं हैं और कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए पूरा मामला खारिज कर दिया गया।