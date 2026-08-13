फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के सितारे इस समय काफी बुलंदियों पर हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर रह चुके एल्विश अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। एल्विश की झोली में इस समय दो फिल्में मौजूद हैं।
जिनमें से एक विक्की जैन के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म है, जिसे रैमो डिसूजा डायरेक्ट करेंगे और अब एल्विश यादव ने अपने फैंस के साथ अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अब वह ‘मालामाल वीकली 2’ ‘का हिस्सा बन गए हैं।
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अपने सोशल मीडिया पर एल्विश यादव ने इस खुशखबरी को साझा करते हुए लिखा- ‘नई फिल्म, नया सफर। मैं बाहर से आया हूं, बॉलीवुड में मेरा कोई नहीं था। आप लोगों के बीच से उठ कर आया और आपके प्यार ने मुझे अब बड़े पर्दे तक पहुंचा दिया। आज जो कुछ भी हबं, आपके प्यार की वजह से हूं और इसी प्यार की वजह से मैं मालामाल हूं। बस प्यार बनाए रखना।’
साल 2006 में प्रियादर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मालामाल वीकली’ एक सुपरहिट फिल्म है। जो समय के साथ एक कल्ट सिनेमा में तब्दील हो गई। फैंस के बीच ये फिल्म काफी फेमस है और अब इसके सीक्वेल के लिए एल्विश यादव फाइनल हो गए हैं। फिल्म में उनका क्या किरदार रहेगा, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं।
एल्विश यादव के साथ फिल्म में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव भी नजर आएंगे। अपने फिल्मी सफर की शुरूआत में एल्विश यादव को इस बेहतरीन कास्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा।
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इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एल्विश के फैंस के बीच खुशी साफ देखने मिल रही है। बता दें कि इससे पहले एल्विश यादव औकात से बाहर वेब सीरीज से अभिनय की दुनिया में कदम रख चुके हैं, लेकिन अब उन्हें बड़े पर्दे पर देखना दिलचस्प होगा।
मालामाल वीकली साल 2006 की एक शानदार कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें एक लॉटरी की टिकट के पीछे पूरा गांव पड़ जाता है। लालच और कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म उस समय में सुपरहिट रही थी जिसका लेखन-निर्देशन प्रियादर्शन किया था।