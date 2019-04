अनुराग कश्यप का दावा- नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए आया था मैसेज

Anurag Kashyap: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने दावा किया है कि उन्हें एक भाजपा समर्थक ने संदेश भेज कर मुझे मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दिन अनुराग को यह संदेश मिला प्राप्त हुआ था। कश्यप ने इस संदेश का स्नैप शॉट साझा किया था। अनुराग ने ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गौराक्ष धोत्रे से प्राप्त संदेश का स्नैपशॉट साझा करते हुए कहा कि “यह तीन दिन पहले मिल गया था। फिल्म मेकर को मिले संदेश में लिखा था कि ‘एक विनम्र अनुरोध यदि आप यह कहकर ईमेल भेज सकते हैं कि मैं नीचे दिए गए ईमेल पर नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। यह बहुत अच्छा होगा। बस अपने संदेश में अपने नाम और रचनात्मक पदनाम का इस मेल iwillvoteformodod@gmail.com के साथ उल्लेख करें।’

इस अभियान में शामिल होने के लिए फिल्म उद्योग से जुड़े 1000 से अधिक लोगों को संदेश मिला है। ये संदेश उन लोगों को मिला है जो मोदी को वोट नहीं देने की बात कहते हैं। साथ ही लिखा है कि, ‘अगर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को जानते हैं जो मोदी के अनुयायी हैं, कृपया उन्हें इस संदेश को प्रेषित करें।’ अनुराग ने बताया कि, ‘यह संदेश महाराष्ट्र नवनिर्माण सिनेमा एसोसिएशन (एमएनसीए) के कार्यकर्ताओं में से एक धोत्रे ने भेजा था।’

Had gotten this three days back

