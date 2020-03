कोरोनावायरस पर आमने-सामने आईं एकता कपूर और रिचा चड्ढा

महामारी कोरोना वायरस को लेकर बॉलीवुड के दो सेलेब्स आपस में भिड़ गईं। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और एक्ट्रेस रिचा चड्ढा इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गईं। दोनों के बीच ट्विटर पर एक लंबी बहस चली। इस पूरे मामले की शुरूआत कॉमेडियनअदिति मित्तल के ट्वीट के बाद हुई। अदिति ने ट्वीट कर लिखा ‘देश में जिन लोगों में COVID19 के लक्षण दिख रहे हैं, वे हॉस्पिटल और मेडिकल अथॉरिटीज से दूर भाग रहे हैं। यह बताता है कि एक आम भारतीय नागरिक के सरकार के साथ कैसे संबंध हैं और वो कितना भरोसा करते हैं।’ इस पर रिचा ने लिखा, ‘हालांकि, कोई भी इस व्यवहार का समर्थन नहीं करता है।’

रिचा के इस ट्वीट पर एकता कपूर ने जवाब दिया ‘मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये महामारी का राजनीतिकरण करने का सही समय नहीं है। अथॉरिटीज अपनी जान पर खेल कर दूसरों की मदद कर रही है। ये गैर जिम्मेदाराना है। मैं देखना चाहती हूं कि अगर भागने वालों को ईनाम दिया जाएगा, क्या वो तब भी भागेंगे।’ एकता के इस ट्वीट से मामले को हवा मिल गई जिसके बाद रिचा ने जवाब देते हुए लिखा, ‘एकता, ये सही बात है कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकार है। पूरे देश में लोग इससे संक्रमित हैं। जो लोग इलाज से भाग रहे हैं और क्वॉरंटीन का निरादर कर रहे हैं वो गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो पता चलेगा कि उन्हें अथॉरिटीज पर भरोसा ही नहीं है।’

I don’t agree! It’s not d time to politisize a pandemic !ths has less to do with d authorities that are risking their own lives …n more to do with irresponsibility!wanna see if they would run if they were getting a reward!!

