M.O.M. Mission Over Mars, The Women Behind Mission Mangal: अक्षय कुमार की फिल्म ‘मिशन मंगल’ की अपार सफलता के बाद एकता कपूर अब इस पर एक वेबसीरीज लाने जा रही हैं। इसका ट्रेलर पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। यह फिल्म भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए Mars Orbiter Mission पर आधारित है। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस सीरीज का नाम रखा है, MOM- मिशन ओवर मार्स (Mom Web Series Trailer)। इस वेब सीरीज का ट्रेलर जारी किया जा चुका है जिसमें कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं।

सीरीज में टीवी के बड़े स्टार्स जैसे साक्षी तनवर, मोना सिंह, निधी सिंह और पालोमी घोष वैज्ञानिक की भूमिका में दिखेंगी। इस वेब सीरीज का निर्देशन विनय वैकुल ने किया है। इसका पोस्टर पहले ही जारी कर दिया गया था। इस वेब सीरीज को आप 10 सितंबर से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ऑल्ट बालाजी (Alt BalaJi) और जी5 (Zee5) एप पर देख सकते हैं। साक्षी तंवर ने भी इसके रिलीज की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी है। देखें ट्रेलर-

मिशन मंगल फिल्म में विद्या बालन जिस भूमिका में थीं इस सीरीज (Zee5) में उस भूमिका को मोना सिंह ने निभाया है। साक्षी तंवर और बाकी की एक्ट्रेस अन्य महिला वैज्ञानिकों के किरदार में नजर आएंगी। इस वेब सीरीज के माध्यम से मिशन मार्स के बारे में कुछ विस्तार से देखने को मिलने वाला है। बता दें एक्ट्रेस मोना सिंह टीवी की दुनिया का बड़ा चेहरा है। कुछ समय पहले वह वेब शो कहने को हमसफर हैं और ये मेरी फैमिली में नजर आ चुकी हैं। वहीं, साक्षी ‘कर ले तू भी मोहब्बत’ और ‘द फाइनल कॉल’ जैसे शोज़ में काम कर चुकी हैं।

