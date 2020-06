AltBalaji Web Series XXX 2 controversy: एकता कपूर के ओटीटी प्लेटफॉर्म ALT Balaji पर स्ट्रीमिंग हुई वेब सीरीज XXX के दूसरे सीजन को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बिग बॉस फेम और मशहूर यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ ने सीरीज के कुछ सीन्स को लेकर आपत्ति जताई और इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

हिंदुस्तानी भाऊ ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने प्रोड्यूसर पर जमकर भड़ास निकाली। एकता कपूर को देशद्रोही बताते हुए उनको भारतीय आर्मी से माफी मांगने सहित संभल जाने के लिए कहा।

उधर, भाऊ द्वारा इस मुद्दे को सामने लाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी एकता कपूर और ALT Balaji के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोल दिए हैं। और उनपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर सुबह (2जून) से ही #ALTBalaji_Insults_Army ट्रेंड कर रहा है। लोग एकता कपूर के ‘XXX2’ के विवादित सीन का स्क्रीन शॉट शेयर कर भारतीय जवानों के बलिदान को याद दिलाते हुए माफी मांगने को कह रहे हैं।

क्या है विवादः वेब सीरीज XXX 2 के एक हिस्से के सीन में दिखाया गया है कि जब आर्मी जवान बॉर्डर पर देश सेवा के लिए जाता है। उसकी गैरमौजूदगी में पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती है और उसे सेना की वर्दी पहनाती है। इसके बाद उसके साथ इंटिमेट होने के दौरान यूनिफॉर्म को फाड़ती है। हिंदुस्तानी भाऊ ने भी इसी सीन का पुलिस एफआईआर में जिक्र किया है। इस विवादित सीन को लेकर लोगों के बीच काफी आक्रोश है।

#ALTBalaji_Insults_Army

ALT Balaji must apologise to the nation for debasing the dignity of the Armed Forces and immediately withdraw the series from all platforms.

— Hrishikesh (@H_hardas) June 2, 2020