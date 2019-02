Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga Box Office Collection Day 3: अनिल कपूर और सोनम कपूर की फिल्म ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ रिलीज हो चुकी है। दर्शकों को फिल्म काफी हद तक पसंद आई है। पहले दिन फिल्म ने 3.30 करोड़ रुपए कमए थे। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 4.65 करोड़ रुपए जुटाए। रविवार को फिल्म ने 5 करोड़ 58 लाख रुपए की कनाई की। इस हिसाब के फिल्म का अबतक कुल कलेक्शन 13 करोड़ 53 लाख रुपए हो गया है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ के आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए हैं।

तरण ने साथ ही कहा है कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मेट्रोज में स्पेशली फिल्म बेहतरीन ढंग से ट्रेंड कर रही है। लेकिन दूसरे दिन फिल्म को और भी ज्यादा ग्रो करना चाहिए था, पहले दिन के मुकाबले।

#EkLadkiKoDekhaTohAisaLaga shows an upward trend [at metros specifically], but Day 2 growth should’ve been more since Day 1 was low… Growth on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 40.91%… Day 3 + weekdays crucial… Fri 3.30 cr, Sat 4.65 cr. Total: ₹ 7.95 cr. India biz. #ELKDTAL

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 3, 2019