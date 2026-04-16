आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘एक दिन’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें जुनैद खान और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे एक ट्रैजिक लव स्टोरी बताया जा रहा है।

ट्रेलर के अनुसार कहानी एक ऑफिस रोमांस से शुरू होती है, जहां जुनैद का किरदार एक शर्मीला और इंट्रोवर्ट युवक है, जो साई पल्लवी के किरदार को दूर से पसंद करता है लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और कंपनी रिट्रीट के लिए जापान जाते हैं, जहां कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है।

साई पल्लवी का किरदार एक हादसे में अपनी याददाश्त खो देता है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। इसे मेडिकल भाषा में Transient Global Amnesia कहा जाता है- जिसमें इंसान कुछ समय के लिए अपनी यादें भूल जाता है। इस स्थिति में हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा होता है।

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जुनैद का किरदार उस एक दिन में उसका सहारा बनता है, लेकिन ट्रेलर के मुताबिक वह उससे कुछ बातें छुपाता है, जिससे कहानी में भावनात्मक टकराव पैदा होता है।

फिल्म को थाई फिल्म One Day से प्रेरित बताया जा रहा है और इसमें जापान की खूबसूरत लोकेशन्स भी दिखती हैं। ट्रेलर देखकर यह साफ है कि फिल्म में एकतरफा प्यार, भावनात्मक उलझन और दर्दभरी कहानी देखने को मिलेगी।

जुनैद खान के लिए यह उनकी तीसरी फिल्म है, जबकि साई पल्लवी का यह बॉलीवुड डेब्यू है। इससे पहले वह साउथ फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं।

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