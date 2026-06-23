Eetha Teaser: श्रद्धा कपूर स्टारर बहुप्रतीक्षित बायोपिक ड्रामा ‘ईठा’ का पहला टीजर रिलीज हो गया है। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की यह फिल्म महाराष्ट्र की महान तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित है। टीजर में विठाबाई के संघर्ष, कला के प्रति समर्पण और हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कहानी की झलक दिखाई गई है।

टीजर की शुरुआत विठाबाई के एक कार्यक्रम से होती है, जहां बड़ी संख्या में लोग उनकी प्रस्तुति देखने के लिए जुटे हैं। मंच पर अन्य कलाकारों के प्रदर्शन के बावजूद दर्शक बार-बार पूछते हैं, “ईठा कहां है? हम तो उसे देखने आए हैं।” इसके बाद दृश्य बैकस्टेज पहुंचता है, जहां श्रद्धा कपूर विठाबाई के किरदार में प्रसव पीड़ा से जूझती नजर आती हैं। पारंपरिक साड़ी में सजी विठाबाई दर्द में हैं, लेकिन उनके आसपास शो की तैयारियां लगातार जारी हैं।

कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब विठाबाई बैकस्टेज बच्चे को जन्म देने के बावजूद मंच पर जाने का फैसला करती हैं। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि इस हालत में नृत्य करना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन वह पीछे हटने से इनकार कर देती हैं।

वह कहती हैं, “पड़ी-पड़ी मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।” यह संवाद टीजर का सबसे दमदार पल बनकर सामने आता है।

इसके बाद टीजर में विठाबाई के जीवन के कई अहम पड़ाव दिखाए गए हैं। रंगारंग लावणी प्रस्तुतियों, भावुक पलों और अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए किए गए संघर्षों की झलक दर्शकों को देखने को मिलती है।

दिलचस्प बात यह है कि आधिकारिक रिलीज से पहले ही टीजर चर्चा में आ गया था। इसे 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई कॉकटेल 2 के साथ दिखाया गया था।

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टीजर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। कई दर्शकों ने श्रद्धा कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय की जमकर तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा, “यह श्रद्धा कपूर के लिए नेशनल अवॉर्ड वाला परफॉर्मेंस लग रहा है।” वहीं दूसरे ने कहा, “श्रद्धा कपूर शानदार वापसी कर रही हैं।”

एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, “हर फ्रेम किसी जीवंत पेंटिंग जैसा दिखता है। श्रद्धा कपूर इस किरदार के लिए ही बनी हैं।” कई लोगों ने इसे साल के सबसे दमदार टीजरों में से एक बताया है और श्रद्धा के करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस होने की उम्मीद जताई है।

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ईठा विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है, जिन्हें महाराष्ट्र की सबसे प्रतिष्ठित तमाशा और लावणी कलाकारों में गिना जाता है। फिल्म 1940 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक के उनके सफर, सफलता और निजी संघर्षों को पर्दे पर उतारेगी। साथ ही यह महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तमाशा कला की परंपरा को भी दर्शाएगी।

दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स बैनर तले बनी इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ‘ईठा’ 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।