पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाउंगी पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी… इस धमाकेदार डायलॉग के साथ सामने आया फिल्म ‘ईथा’ का टीजर। बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्रियों में से एक श्रद्धा कपूर अपनी एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ जल्द ही अपने फैंस को सरप्राइज देने आ रही हैं।

फिल्म ‘स्त्री’ 2 के बाद एक्ट्रेस फिल्म ‘ईथा’ में नजर आएंगी। फिल्म का पहला लुक और टीजर सामने आ चुका है। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये फिल्म श्रद्धा कपूर के करियर की एक और बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी।

आज 19 जून को सिनेमाघरों में फिल्म ‘कॉकटेल 2’ रिलीज हुई लेकिन उससे पहले फिल्म ‘ईथा’ का पहला टीजर दर्शकों को देखने मिला। श्रद्धा कपूर इस फिल्म में नजर आ रहीं हैं। पहले बात करते हैं टीजर की तो, फिल्म ‘ईथा’ के टीजर की शुरूआत में लावणी तमाशा चल रहा होता है और दर्शक ईथाबाई को बुलाने के लिए हंगामा मचा रहे होते है।

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उनका डांस देखने के लिए बेकाबू दिखाई देते है और इतने में स्क्रीन पर आती हैं श्रद्धा कपूर। प्रसव पीड़ा के दर्द में कराहती श्रद्धा कपूर का ये सीन रोंगटे खड़े कर देगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि अगर वो नाचीं तो मर जाएंगी लेकिन इसके बावजूद वो नाचने की जिद करती है और फिर होती है स्टेज पर ईथाबाई की धमाकेदार एंट्री।

पैरों में घुंघरू और मराठी स्टाइल में साड़ी पहने एक्ट्रेस की एंट्री होती है और साथ ही एक दमदार डायलॉग सुनने मिलता है- ‘पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाउंगी पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।’ उनकी एक झलक पर दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। इस टीजर में श्रद्धा का फिल्म से पहले लुक रिवील किया गया और फिल्म की रिलीज डेट में भी पर्दा हटा दिया गया।

#Eatha teaser in the theatre with #cocktail2, #ShraddhaKapoor once again proves her screen presence is unmatched pic.twitter.com/3kzN2OKB1p — Screen & State (@screen_state) June 19, 2026

निर्देशक लक्ष्मण उतेकर महाराष्ट्र के इतिहास की एक और बेहतरीन कहानी लेकर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा का निर्देशन किया था। ये फिल्म महाराष्ट्र की एक दिग्गज तमाशा कलाकार, नर्तिका और गायिका विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जीवन पर आधारित है। जिन्हें तमाशा सम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है।

असल घटनाओं से प्रेरित इस कहानी में, डिलीवरी के बाद उन्हें आराम मिल सके इसलिए जिस शो में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, उसे तुरंत बंद कर दिया गया था। कहानी को असलियत बनाए रखने के लिए इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के मड आइलैंड, सोलापुर, औंधेवाड़ी, सतारा, नासिक और भोर जैसी कई रियल लोकेशनों पर की गई।

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विठाबाई ने पारंपरिक लोक कला ‘लावणी’ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था और बेहद कठिन परिस्थितियों में भी अपनी कला को जिंदा रखा था। ऐसा इस टीजर में भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम पर 2006 से ‘तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर जीवन गौरव पुरस्कार’ की शुरुआत की थी, जो सर्वोत्तम लोक कलाकारों को दिया जाता है।

फिल्म ‘ईथा’ का टीजर काफी दमदार लग रहा है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। बता दें कि अभी फिल्म का ऑफिशियल टीजर जारी नहीं किया गया है, बस फिल्म ‘कॉकटेल 2’ के साथ सिनेमाघरों में दिखाया गया है। दुनियाभर में फिल्म ‘ईथा’ 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।