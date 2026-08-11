लक्ष्मण उतेकर की पीरियड डांस ड्रामा फिल्म ‘ईठा’ की रिलीज डेट बदल दी गई है। श्रद्धा कपूर स्टारर यह फिल्म मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म पहले 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज करीब तीन महीने आगे बढ़ा दी गई है। ‘ईठा’ अब 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

‘टॉक्सिक’ से टकराव से बची ‘ईठा’

‘ईठा’ का टीजर जून में रिलीज हुआ था और उसी समय फिल्म की रिलीज डेट 28 अगस्त बताई गई थी। लेकिन इसके कुछ समय बाद यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ की रिलीज डेट में बदलाव हुआ।

20 जून को KVN Productions और यश की कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स ने ऐलान किया कि गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ‘टॉक्सिक’ अब 26 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म पहले 19 मार्च को ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के चलते इसकी रिलीज टाल दी गई थी।

यश के लिए गल्फ मार्केट काफी अहम है। उनकी पिछली फिल्म ‘KGF: चैप्टर 2’ को इस क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिली थी। इसके बाद ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट 4 जून भी तय की गई, लेकिन बाद में इसे भी आगे बढ़ा दिया गया। यश का कहना था कि फिल्म को दुनियाभर में बेहतर तरीके से रिलीज करने के लिए उन्हें और समय चाहिए।

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अब 26 अगस्त को ‘टॉक्सिक’ की रिलीज लगभग तय मानी जा रही है। हाल ही में बेंगलुरु में एक बड़े इवेंट में फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया गया है। ऐसे में ‘ईठा’ को ‘टॉक्सिक’ के साथ होने वाले संभावित बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचाने के लिए इसकी रिलीज आगे बढ़ाई गई है।

4 दिसंबर को भी कई फिल्मों से होगा मुकाबला

दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने ‘ईठा’ को 4 दिसंबर के लिए शिफ्ट कर दिया है। हालांकि, इस तारीख पर भी फिल्म को सोलो रिलीज नहीं मिल रही है।

अनिल कपूर? नहीं, बल्कि अनीस बज्मी की अभी तक नाम तय नहीं हुई फिल्म भी 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन मुख्य भूमिका में हैं।

इसके अलावा इससे एक दिन पहले, यानी 3 दिसंबर को हनु राघवपुड़ी की पैन-इंडिया पीरियड वॉर फिल्म ‘फौजी’ रिलीज होने वाली है। फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं।

वहीं, ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्म ‘गोलमाल 5’ भी 4 दिसंबर को रिलीज हो सकती है। इसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार समेत कई कलाकार नजर आएंगे। हालांकि, रोहित शेट्टी की प्रोडक्शन कंपनी ने साफ कर दिया है कि अभी फिल्म की रिलीज डेट तय नहीं हुई है।

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कैसी है ‘ईठा’ की कहानी?

‘ईठा’ के टीजर में एक महिला कलाकार की कहानी की झलक दिखाई गई थी। लोग उसका नाम लेकर उससे स्टेज पर परफॉर्म करने की मांग कर रहे होते हैं। इसी दौरान वह ग्रीन रूम में प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है और बच्चे को जन्म देती है।

इसके बावजूद वह स्टेज पर पहुंचती है और शानदार डांस परफॉर्मेंस देती है। फिल्म में उसका किरदार अपनी कला के जरिए ऐसा उदाहरण पेश करना चाहता है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें।

‘ईठा’ के जरिए लक्ष्मण उतेकर और मैडॉक फिल्म्स की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है। इससे पहले दोनों ‘लुका छुपी’ (2019), ‘मिमी’ (2021), ‘जरा हटके जरा बचके’ (2023) और पिछले साल रिलीज हुई ‘छावा’ जैसी फिल्मों के लिए साथ काम कर चुके हैं।

वहीं, ‘स्त्री’ फ्रेंचाइजी के बाद श्रद्धा कपूर भी एक बार फिर मैडॉक फिल्म्स के साथ काम कर रही हैं। फिल्म में रणदीप हुड्डा और नाना पाटेकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ‘ईठा’ अब 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।