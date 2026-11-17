Eetha First Song Ji Ji Re Ji Released: श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘ईठा’ का पहला गाना रिलीज हो चुका है। मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशंस ने अपनी आगामी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म गाना ‘जी जी रे जी’ रिलीज कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद दर्शक बड़े पर्दे पर श्रद्धा कपूर को देखने के लिए बेताब हैं और इस गाने में उनकी अदाओं का लावणी डांस ने दिल जीत लिया है। श्रद्धा कपूर के फैंस पहली बार उनको इस रूप में देखने वाले हैं।

ये गाना 4 मिनट 04 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत ईठा बाई के मां बनने से होती है। कार्यक्रम में भारी भीड़ ईठा-ईठा चिल्ला रही है और पर्दे के पीछे ईठा अपने बच्चे को जन्म दे रही है। जैसे ही वो मां बनती है अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करने को कहती है। तभी आदमी की आवाज में सुनाई देता है, “अरे मर जाएगी तू।” इसके बाद ईठा कहती है, ”पड़े-पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नांचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।” इसके बाद शुरू होता है ईठा का डांस। इस रोल में श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। उनकी एक-एक अदा दिल छू ले रही है।

गाने को नेशनल अवॉर्ड विजेता संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने कंपोज किया है। जबकि इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। वहीं इस गाने में श्रेया घोषाल की आवाज ने चार चांद लगा दिए हैं। गाने की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है।

श्रद्धा कपूर का अनुभव

श्रद्धा कपूर ने लिए ‘ईठा’ में अपने किरदार और अभिनय को चुनौतीपूर्ण लेकिन यादगार बताया। उन्होंने कहा, “ईठा के किरदार में ‘जी जी रे जी’ पर परफॉर्म करना मेरे लिए बेहद रोमांचक अनुभव था। लावणी में कुछ ऐसा है, जो आपको अपनी ओर खींचता है। इसकी लय, भाव-भंगिमाएं, ऊर्जा और दर्शकों से जुड़ने का अंदाज बहुत खास है। एक महान कलाकार की दुनिया में इस गाने के जरिए कदम रखना मेरे लिए खुशी के साथ-साथ थोड़ा डराने वाला भी था। इस गाने के पीछे एक बेहद खास कहानी है, क्योंकि यह उस महान कलाकार की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस गाने के जरिए हमारी मेहनत और उस कहानी को महसूस कर पाएंगे।”

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‘ईठा’ को मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशंस के बैनर तले बनी है। फिल्म का निर्माण दिनेश विजान और लक्ष्मण उतेकर ने किया है, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी भी लक्ष्मण उतेकर ने संभाली है। फिल्म में श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। उनके साथ रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी और सिद्धार्थ जाधव भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। फिल्म में नाना पाटेकर भी नजर आएंगे। यह उनके निधन के बाद रिलीज होने वाली फिल्मों में से एक होगी। ‘ईठा’ 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।