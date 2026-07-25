भारत की राजधानी में करीब महीनेभर से चल रहे छात्र प्रदर्शन पर कई बॉलीवुड सेलेब्स का रिएक्शन देखने मिला था। नीट पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग छात्रों की तरफ से लगातार आ रही थी। दबाव तब ज्यादा बढ़ने लगा जब कई बड़े सेलिब्रिटीज इस पर अपनी राय खुलकर देने लगे।

अब 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं के रिएक्शन इसपर देखने मिले। प्रियंका चोपड़ा, विजय वर्मा, प्रकाश राज समेत कई सेलिब्रिटीज ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना रिएक्शन दिया।

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एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर को साझा करते हुए अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही इस स्टोरी पर लगाए गाने से उन्होंने सरकार को भी घेरा। एक्ट्रेस ने फिल्म रॉकस्टार के गाने ‘साडा हक’ को टैग किया। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने सोनम वांगचुक की तस्वीर को भी साझा किया।

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, जो शुरूआत से इस सीजेपी प्रदर्शन का समर्थन कर रही थीं, उन्होंने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा की। साथ ही सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के एक वीडियो को भी शेयर करते हुए लिखा- भाई क्या कर दिया यार।

सिंगर अरमान मलिक ने अपने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रिएक्शन देते हुए लिखा- ये युवाओं की ताकत है।

power of the youth ✊🇮🇳 — Armaan Malik (@ArmaanMalik22) July 25, 2026

साथ ही एक्टर प्रकाश राज का भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बयान सामने आया। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर हाथ में देश के संविधान की किताब किए अपनी तस्वीर को साझा किया और लिखा- “बधाई हो मेरे प्यारे कॉकरोचों, प्रिय सोनम वांगचुक सर और हर उस शख्स को, जिसने युवाओं का साथ दिया। आपने साबित कर दिया कि आप एक सत्ता को भी घुटनों पर ला सकते हैं।”

Congratulations ❤️❤️❤️ my Dear Cockroaches.. Dear Sonam wangchuk sir and every single one who stood by the youth . You Have proved that you can bring a regime down to its knees . 💪💪💪 #justasking pic.twitter.com/efMYgbzxlf — Prakash Raj (@prakashraaj) July 25, 2026

एक्टर विजय वर्मा ने भी फनी रिएक्शन देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की फोटो को साझा किया और कैप्शन में लिखा- अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।

एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ने युवाओं की तारीफ करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लिखा- “धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे युवाओं के नेतृत्व में हुई इस ऐतिहासिक क्रांति का गवाह बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ‘युवावस्था युवाओं पर ही व्यर्थ जाती है’ जैसी कहावत को अब आधिकारिक तौर पर विदा कर देना चाहिए। इसी तरह की दूसरी घिसी-पिटी कहावतों और नकारात्मक सोच रखने वालों की बातों का भी अंत होना चाहिए। और नहीं, अब सब कुछ पहले की तरह सामान्य नहीं होगा। भारत के युवाओं का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद!”

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की जानकारी साझा की थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी समर्थकों और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए जश्न मनाया। वहीं, अपने इस्तीफे पर प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सम्मान की बात रही और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।