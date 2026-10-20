दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन देशभर में रावण दहन किया जाता है और भगवान राम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। बॉलीवुड में भी दशहरे, रामायण और बुराई के अंत से जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं को फिल्मों में दिखाया गया है। वहीं, कुछ फिल्मों में त्योहारों के माहौल के बीच ऐसा खेल रचा गया, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। अगर आप दशहरे के मौके पर कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं।

नई नवेली

दशहरे के मौके पर ‘नई नवेली’ का जिक्र भी किया जा सकता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह त्योहार हमें सिखाता है कि गलत रास्ते पर चलने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ऐसे में ‘नई नवेली’ की कहानी को भी त्योहार के इस संदेश से जोड़कर देखा जा सकता है, जहां रिश्तों, पारिवारिक परिस्थितियों और जिंदगी के फैसलों के जरिए कई अहम बातें सामने आती हैं।

सिंघम

अजय देवगन की फिल्म ‘सिंघम’ ईमानदारी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की कहानी है। इसमें बाजीराव सिंघम नाम का पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ मोर्चा खोलता है। फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच टकराव देखने को मिलता है। दशहरे के मौके पर यह फिल्म इसलिए भी पसंद आ सकती है, क्योंकि इसकी कहानी बुराई के खिलाफ खड़े होने का संदेश देती है।

कहानी

विद्या बालन की फिल्म ‘कहानी’ एक ऐसी महिला की कहानी है, जो अपने लापता पति की तलाश में कोलकाता पहुंचती है। फिल्म की कहानी दुर्गा पूजा के दौरान आगे बढ़ती है। पूजा की रौनक, भीड़ और उत्सव के बीच छिपे रहस्य कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जो दर्शकों को आखिरी तक उलझाए रखते हैं। त्योहार के बीच बुने गए रहस्य और सस्पेंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है।

रावण

मणिरत्नम के निर्देशन में बनी ‘रावण’ में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म रामायण से प्रेरित है, लेकिन इसमें कहानी को एक अलग नजरिए से पेश किया गया है। इसमें अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा, सत्ता, बदले और इंसानी भावनाओं को दिखाया गया है। दशहरे पर रावण दहन के पीछे छिपे प्रतीक और रामायण से जुड़े प्रसंगों को याद करने के लिए यह फिल्म एक अलग विकल्प हो सकती है।