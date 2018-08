Iss #DumdaarWeekend, taiyyar ho jaaiye kyunki honewali hai dher saari masti @shraddhakapoor, @rajkummar_rao aur @beingsalmankhan ke saath! Dekhna na bhule #DusKaDum, Sat-Sun raat 9:30 baje.

A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial) on Aug 21, 2018 at 5:26am PDT