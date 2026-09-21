Dupahiya Season 2 Trailer: प्राइम वीडियो की चर्चित सीरीज ‘दुपहिया’ के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक बार फिर कहानी धड़कपुर गांव में लौट आई है, जहां इस बार परेशानी की वजह कोई दुपहिया नहीं, बल्कि एक मोबाइल टावर बनने वाला है। ट्रेलर में गांव की रोजमर्रा की जिंदगी, अफवाहों, अंधविश्वास और मजेदार गलतफहमियों के बीच खूब हंगामा देखने को मिलता है। खास बात यह है कि भोजपुरी अभिनेता और सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की भी सीजन 2 में एंट्री हुई है, जो कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएंगे।

मोबाइल टावर बनेगा गांव में बवाल की वजह

पहले सीजन में धड़कपुर को भारत का इकलौता अपराध-मुक्त गांव बताया गया था। अब दूसरे सीजन में गांव की कहानी में नया मोड़ दिखाया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि बनवारी की बंजर जमीन पर एक मोबाइल टावर लगाया गया है। इसके बाद गांव में तरह-तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। टावर को लेकर लोगों के बीच अफवाहें फैल रही है और फैल रहा है। बस फिर क्या देखते ही देखते धड़कपुर में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है।

भूगोल की बदली जिंदगी, बनवारी के सामने फिर संकट

पहले सीजन के बाद भूगोल को पहचान और कामयाबी मिलती है, लेकिन यह सफलता अपने साथ नई परेशानियां भी लेकर आती है। वहीं गजराज राव का किरदार बनवारी झा एक बार फिर मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है। परिवार और गांव की उलझनों के बीच बनवारी को इस बार भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

रोशनी और अमावस की कहानी बढ़ी आगे

ट्रेलर में रोशनी अपनी SSC परीक्षा की तैयारी करती नजर आती हैं। इस दौरान अमावस उसका साथ देता है। दोनों के बीच की कहानी के साथ-साथ गांव में चल रही दूसरी घटनाएं भी कहानी को आगे बढ़ाती हैं। रोशनी का किरदार इस बार भी बेफिक्र और अपनी धुन में रहने वाला नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वह खुद के साथ-साथ आसपास के लोगों के लिए भी नई मुसीबत खड़ी कर देती है।

निरहुआ की एंट्री से बढ़ेगा मनोरंजन

दुपहिया सीजन 2′ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की एंट्री भी खास है। हालांकि ट्रेलर में उनके किरदार से जुड़ी पूरी जानकारी सामने नहीं आती, लेकिन उनकी मौजूदगी कहानी में नया रंग जोड़ती नजर आ रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि धड़कपुर की कहानी में उनका किरदार क्या बदलाव लेकर आता है।

पहले सीजन की स्टारकास्ट की वापसी

सीजन 2 में गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा अपने पुराने किरदारों में लौट रहे हैं। सोनम नायर ने सीजन 2 का निर्देशन किया है। सीरीज को सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी ने बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपी के बैनर तले बनाया और प्रोड्यूस किया है। इसकी कहानी और लेखन अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग ने किया है। हालांकि अविनाश त्रिवेदी इस सीजन से नदारद नजर आ रहे हैं।

‘दुपहिया सीजन 2’ का प्रीमियर 1 अक्टूबर 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा। नए सीजन में धड़कपुर के पुराने किरदारों के साथ नए विवाद, गलतफहमियां और हास्य से भरपूर घटनाएं देखने को मिलेंगी।