‘दुपहिया 2’ का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। पहले सीजन में धड़कपुर गांव के कई किरदारों की जिंदगी से जुड़े किस्से और सपने अधूरे छूट गए थे। अब सीजन 2 उसी कहानी को आगे बढ़ाता है और दर्शकों को एक बार फिर धड़कपुर की गलियों में ले जाता है।

‘दुपहिया’ की खासियत हमेशा से इसकी सादगी में छिपी रही है। आम परिवारों की रोजमर्रा की उलझनों, गांव की राजनीति, छोटे-बड़े सपनों और घरेलू परेशानियों के बीच जिस सहज अंदाज में कॉमेडी बुनी गई है, वही इस सीरीज का असली एक्स फैक्टर है। कलाकारों की शानदार अदाकारी कहानी को और दिलचस्प बनाती है।

तो इस बार धड़कपुर में क्या नया बवाल मचा है? क्या पुराने किरदारों की जिंदगी में कुछ बदला है और क्या सीजन 2 पहले सीजन की उम्मीदों पर खरा उतरता है? आइए जानते हैं, ‘दुपहिया 2’ में इस बार दर्शकों के लिए क्या कुछ खास है।

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‘दुपहिया 2’ की कहानी

कहानी एक बार फिर धड़कपुर गांव में पहुंचती है। इस बार बनवारी की जमीन पर मोबाइल टावर लगाने की बात सामने आती है। टावर लगाने की खबर फैलते ही गांव में तरह-तरह की बातें और विवाद शुरू हो जाते हैं। गांव की सबसे रिस्पेक्टफुल महिला पुष्पलता इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और टावर का काम रुकवाने की कोशिश करती हैं।

दूसरी तरफ, बनवारी का बेटा भूगोल जो पिछले सीजन से वायरल होने की कोशिश कर रहा था वह इस सीजन में सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हो चुका है। बनवारी की बेटी रोशनी ने पिछले सीजन में शादी छोड़कर पढ़ाई करके कुछ बनने का फैसला तो ले लिया। अब उसकी एसएससी परीक्षा नजदीक है उसने काफी मेहनत की है, लेकिन उसे डर है कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में अमावस उसका हौसला बढ़ाता है और उसका साथ देता है।

इसी बीच इंस्पेक्टर मिथलेश को परीक्षा में किसी गड़बड़ी का शक होता है। दूसरी ओर, रोशनी किसी भी तरह से एसएससी का पेपर हासिल करना चाहती है। इसी कोशिश में वह कोचिंग सेंटर चलाने वाले प्रथम कुमार के पास पहुंचती है।

अब रोशनी परीक्षा में क्या करती है, मिथलेश को किस गड़बड़ी का पता चलता है और गांव में मोबाइल टावर का विवाद किस मोड़ पर जाता है, यह जानने के लिए सीरीज देखनी होगी।

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परफॉर्मेंस और निर्देशन

परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी कलाकारों ने पिछले सीजन की तरह अच्छा काम किया है। इस बार सीरीज में निरहुआ की एंट्री हुई है। ये दूसरी बार है जब गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित किसी प्रचलित सीरीज में निरहुआ ने एंट्री मारी हो। इससे पहले वह ग्राम चिकित्सालय के दूसरे सीजन में नजर आए थे।

गजराज राव, रेणुका शहाणे, यशपाल शर्मा, शिवानी रघुवंशी, भुवन अरोड़ा समेत सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। हालांकि सीरीज की कहानी कई जगहों पर धीमी और लंबी लगने लगती है, लेकिन इन कलाकारों को देखना सीरीज में शानदार एक्सपीरियंस है।

डायरेक्शन

निर्देशक सोनम नायर ने पहले सीजन की तरह ही इस सीजन का भी निर्देशन किया है, जो अपनी जगह सही है क्योंकि उन्हें इस सीरीज ने जो पहचान दी वो उन्हें उनकी बनाई गई फिल्मों से भी नहीं मिली। ओवरऑल कहा जा सकता है कि सीरीज देखने के बाद आपको बोरियत फील नहीं होगी और आपको इस तरह की हल्की-फुल्की कॉमेडी, गांव की पृष्ठभूमि पर बनी कहानियां पसंद हैं तो इसे देखा जा सकता है।