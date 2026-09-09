90 के दशक में हर फिल्ममेकर की पहली पसंद रह चुके एक्टर गोविंदा का इन दिनों करियर कुछ खास नहीं चल रहा है। एक्टर के पास कोई बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं है, ना ही वह किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। बॉलीवुड निर्माता महमूद अली का दावा है कि ये एक बद्दुआ का नतीजा है।

एक बातचीत के दौरान निर्माता ने बताया कि एक औरत थी जो गोविंदा की बर्बादी चाहती थी। उनकी बर्बादी की दुआएं मांगती थी और उसके लिए नंगे पैर पैदल चलकर सिद्धिविनायक दर्शन करने जाती थी। अब सवाल ये है कि आखिर वो महिला कौन थी। चलिए बताते हैं।

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गोविंदा पर बद्दुआ का असर

एजाज खान के साथ पॉडकास्ट में निर्माता महमूद अली ने गोविंदा के डाउनफॉल पर बात करते हुए कहते हैं कि लोग जो गोविंदा के बारे में कहते हैं “वो सब सही है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, एक आदमी की बद्दुआ क्या काम करती है, वो मैं आपको बताता हूं। एक डायरेक्टर के साथ अगर आपने हिट फिल्म दी तो सेकेंड फिल्म अगर आपने उसके साथ साइन की तो आप उसे एहमियत दोगे या नहीं दोगे।”

दुल्हे राजा के डायरेक्टर संग गोविंदा ने क्या किया

महमूद अली कहते हैं कि “दुल्हे राजा हिट हुई, गोविंदा ने उनके (हरमेश मल्होत्रा) के साथ दूसरी फिल्म साइन की। शिमला में फिल्म का सेट लगाया गया। पूरी टीम मुंबई से वहां गई, ट्रक के ट्रक भर भरकर वहां पहुंचे, बड़ी फिल्म थी, बड़ा सेट तैयार किया गया। क्योंकि पहली फिल्म काफी हिट हो गई थी इसलिए दूसरी फिल्म को और बड़ा हिट बनाना था। 18 से 19 दिन तक सेट वहां बन कर खड़ा रहा लेकिन गोविंदा सेट पर नहीं पहुंचे। रोज आज या कल के लिए टालते रहे।”

15 दिनों तक गोविंदा सेट पर नहीं आए

“गोविंदा ने कहा कि इसे मुंबई में करेंगे क्योंकि शिमला बहुत दूर है। पूरा सेट तोड़ा गया और जब वह मुंबई लाया जा रहा था तो रास्ते में बाढ़ आ गई और उसमें पूरा सेट बर्बाद हो गया। बाद में उस सेट को मुंबई में नए तरीके से दोबारा बनाया गया लेकिन फिर से गोविंदा नहीं आए।”

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“जब उस प्रड्यूसर की मौत हुई तो उसकी वाइफ हर सुबह पैदल जुहू से सिद्धिविनायक मंदिर जाती थी और वहां से दरगाह जाती थी और वहां से चर्च आती थी और सिर्फ एक दुआ मांगती थी कि गोविंदा बर्बाद हो जाए।” महमूद ने कहा

गोविंदा को दी नसीहत

निर्माता महमूद अली बताते है कि ये आदतें गोविंदा की सही नहीं थी, वरना उनसे अच्छा एक्टर कोई नहीं था। वह उनके भी मनपसंद एक्टर थे लेकिन अगर किसी का गलत किया तो वो चीजें वापस लौट कर आती हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहुजा के बारे में बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि “उनकी वापसी होनी चाहिए और उनकी शादी भी ठीक होनी चाहिए जो उनकी अभी कंट्रोवर्सी चल रही हैं।”