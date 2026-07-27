Dulhaniya Le Aaeegi: बॉलीवुड में शादी पर आधारित कई फिल्में बनी हैं, लेकिन ‘दुल्हनिया ले आएगी’ का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है। जहां फिल्मों में हीरो को मजेदार काम करते हुए दिखाया जाता है, वहीं इस फिल्म में हीरोइन कारनामे करती दिख रही है। यहां दूल्हा दुल्हन को लेने नहीं आता, बल्कि दुल्हन खुद अपने लिए दूल्हा तलाशने निकल पड़ती है। इसी दिलचस्प आइडिया के साथ ये फिल्म कॉमेडी, इमोशन और पारिवारिक रिश्तों का ऐसा मेल है।

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी नव्या (खुशाली कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सफल और आत्मनिर्भर युवती है। उसकी शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फेरों से ठीक पहले उसे अपने होने वाले पति की असलियत का पता चलता है। वह समझ जाती है कि ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना सही नहीं होगा।

मुसीबत यह है कि उसके पिता देवी प्रसाद जिनका किरदार महेश मांजरेकर ने निभाया है, वो गंभीर रूप से बीमार हैं और शादी टूटने का सदमा उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में नव्या को ना चाहते हुए भी शादी का फैसला लेना ही पड़ेगा। घर में शादी का मंडप सज चुका है लेकिन दूल्हे का अता-पता नहीं है। ऐसे में वो उसी मंडप में शादी करने के लिए नया दूल्हा ढूंढ़ने निकल पड़ती है।

मगर इस सफर में वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ मामा, सबसे करीबी दोस्त और कई मजेदार किरदार जुड़े हैं। इनके चलते कहानी में लगातार मजेदार मोड़ आते हैं। फिल्म सिर्फ दूल्हे की तलाश की कहानी नहीं है, बल्कि सही जीवनसाथी चुनने, रिश्तों में भरोसे और परिवार की जिम्मेदारियों जैसे पहलुओं को भी खूबसूरती से पेश करती है।

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निर्देशन और एक्टिंग

फिल्म का निर्देशन आकाशादित्य लामा ने किया है। उन्होंने एक साधारण पारिवारिक कहानी को नए अंदाज में पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी रहे। जो लोग हल्की-फुल्की कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, उन्हें इसकी कहानी कहीं भी बोझिल नहीं लगेगी। फिल्म का लेखन जयंत गुप्ता और अनुप्रिया रॉय ने किया है। उन्होंने कॉमेडी और इमोशन के बीच अच्छा संतुलन बनाया है।

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एक्टिंग की बात करें तो खुशाली कुमार ने नव्या के किरदार को बखूबी निभाया है। महेश मांजरेकर ने भी एक भावुक पिता का रोल दमदार तरीके से किया है। वहीं पीयूष मिश्रा ने हमेशा की तरह अपने अलग अंदाज के साथ डायलॉग में जान डाल दी है।

क्यों देखें ये फिल्म

‘दुल्हनिया ले आएगी’ एक ऐसी फैमिली फिल्म है जिसे आप बिना झिझक पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म हंसाती भी है, इमोशनल भी करती है और साथ ही यह समझाती है कि शादी सिर्फ शादी करने का नाम नहीं, बल्कि सही जीवनसाथी चुनने का फैसला है। इसकी नई कहानी, कलाकारों की शानदार एक्टिंग और हल्का-फुल्का मनोरंजन इसे मजेदार बनाते हैं। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें कॉमेडी के साथ दिल को छू लेने वाले पल भी हों, तो ‘दुल्हनिया ले आएगी’ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अगर स्टार रेटिंग की बात की जाए तो फिल्म 3 स्टार डिजर्व करती है।