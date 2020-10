Sushant Singh Rajput Death Case: सुशांत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं उन्हें ड्रग्स मामले में भी कड़ी पूछताछ से गुजरना पड़ा था। अब रिया चक्रवर्ती ने ‘फेक क्लेम’ करने वालों पर एक्शन लेने का फैसला लिया है। इस खबर पर एक्टर रितेश देशमुख ने भी रिएक्ट किया है। रितेश देशमुख ने रिया के सपोर्ट में आगे आते हुए ट्विटर पर लिखा- ‘मोर पावर टु यू रिया। सच से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं।’

बता दें, सुशांत केस में ड्रग्स का ऐंगल सामने आने के बाद से रिया चक्रवर्ती एनसीबी की हिरासत में थीं। रिया इस बीच 1 महीना जेल में रहीं। अब जाकर रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इस बीच रिया को कई बॉलीवुड स्टार्स सपोर्ट करने आगे आए थे। अब रिया चक्रवर्ती ने अपनी पड़ोसन डिंपल थवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। डिंपल ने दावा करते हुए बताया था कि सुशांत की मौत से एक दिन पहले 13 जून को उन्होंने रिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत को देखा था।

जबकि रिया इस मामले में शुरू से बता रही हैं कि वह 8 जून से सुशांत से दूर थीं। ऐसे में रिया के स्टेटमेंट पर सवाल उठने लगे थे कि रिया झूठ बोल रही हैं। ऐसे में रिया ने अपने बयान में कहा है कि उनकी पड़ोसन ने जांच को भटकाने के मकसद से ये किया है। उनकी पड़ोसन ने उन पर बेबुनियादी आरोप लगाए हैं।

More power to you @Tweet2Rhea – Nothing is more powerful than TRUTH. pic.twitter.com/rj8nqYY06E

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 12, 2020