राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 40 से ज्यादा कैटगरी में साल 2024 के नेशनल फिल्म अवॉर्ड देते हुए जूरी मेंबर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने फिल्मी सितारों से हेल्थ के लिए हानिकारक चीजों का प्रचार करने से बचने की अपील भी की। उन्होंने कहा, “सितारे वे होते हैं जो रोशनी देते हैं और उसे फैलाते हैं।” आइए बताते हैं पूरी खबर

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72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड

ये पहली बार था जब नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स दिल्ली में नहीं बल्कि गुजरात में आयोजित किए गए थे। यह शानदार कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के सामने बनाए गए एक खास गुंबद में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने विनर्स को फीचर और नॉन-फीचर फिल्मों, भाषाई फिल्मों, बायोपिक और डॉक्यूमेंट्री जैसी कैटगरी में अवॉर्ड दिए।

राष्ट्रपति ने महिलाओं पर की बात

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, “पुरस्कार पाने वालों में कई महिलाएं थीं। मैं चाहती हूं कि हर क्षेत्रीय जूरी में महिलाओं को भी शामिल किया जाए। आज मैंने देखा कि कई महिलाओं को उनकी फिल्मों के लिए सम्मान मिला। इसलिए जूरी में भी ज्यादा महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सोच और राय को शामिल करने से ही ऐसी सोच बनती है, जो पूरी मानवता को समझ सके।”

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फिल्मी सितारों को दे डाली नसीहत

उन्होंने आगे कहा कि फिल्मी सितारे करोड़ों लोगों और बच्चों पर गहरा प्रभाव डालने में कामयाब हैं। स्टार वही है जो रोशनी देता है, स्टार वहीं है जो रोशनी फैलाए। दरअसल इस बात के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हेल्थ के लिए हानिकारक चीजों का विज्ञापन ना करने की सलाह दी।

इस सेरेमनी में दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को देश के सबसे बड़े अवॉर्ड दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया, वह यहां पर अपनी पत्नी गायत्री के साथ नजर आए।

एक्ट्रेस यामी गौतम और फिल्ममेकर आदित्य धर को उनकी फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला। इसी फिल्म के लिए यामी ने बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला। एक्टर संजय मिश्रा को फिल्म भक्षक के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड दिया गया।