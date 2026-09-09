Drishyam The Conclusion Trailer Out: भारत की सबसे पसंदीदा फैमिली थ्रिलर फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम’ के अंतिम चैप्टर ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।

फिल्म का ट्रेलर 2 मिनट 49 सेकेंड का है। जिसमें दिखाया गया कि ‘दृश्यम 2’ जहां खत्म हुई थी, कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार दर्शकों को एक बिल्कुल नई कहानी और नया स्क्रीनप्ले देखने को मिलेगा। अब तक सच्चाई दबी रही है, सालगांवकर परिवार अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा और विजय सालगांवकर हर बार पुलिस से एक कदम आगे रहा। लेकिन इस बार राज्य सरकार और पुलिस पहले से ज्यादा ताकत के साथ उसके पीछे पड़ गई है।

ट्रेलर में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस बार उनके सामने जयदीप अहलावत हैं, जो एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर का किरदार निभा रहे हैं। राजवीर एक बेहद तेज-तर्रार पुलिस अधिकारी है, जो इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आता है।

कहानी में प्रकाश राज की एंट्री भी रोमांच बढ़ाती है। वहीं तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर अपने पुराने किरदारों में वापसी कर रहे हैं। ट्रेलर में पुराने राज दोबारा सामने आते दिख रहे हैं और विजय के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अनसुलझे सवाल, दबे हुए राज और नए किरदार मिलकर कहानी में एक जबरदस्त सस्पेंस पैदा करते हैं।

‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी पिछले कई सालों में सिर्फ सफल फिल्मों की सीरीज नहीं रही, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा फैमिली थ्रिलर फ्रेंचाइजी में अपनी जगह बना चुकी है। विजय सालगांवकर की कहानी ने दर्शकों को लगातार जोड़े रखा है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच कई तरह की थ्योरी और चर्चाएं भी होती रही हैं।

गोवा में हुआ ट्रेलर लॉन्च

फिल्म के मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च के लिए गोवा को चुना, क्योंकि ‘दृश्यम’ की कहानी और विजय सालगांवकर की दुनिया का गोवा से खास कनेक्शन है। ट्रेलर लॉन्च को भी ‘दृश्यम’ के अनुभव की तरह तैयार किया गया। मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को फिल्म से जुड़े चर्चित लोकेशंस पर ले जाया गया, जहां उन्होंने फिल्म के यादगार पलों को दोबारा महसूस किया।

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इसके बाद पणजी में एक ग्रैंड इवेंट के दौरान फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, जयदीप अहलावत और मृणाल जाधव समेत फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। निर्देशक, लेखक और निर्माता अभिषेक पाठक के अलावा निर्माता आलोक जैन, अजीत अंधारे और कुमार मंगत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने।

2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज के अलावा कमलेश सावंत, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव जैसे कलाकार नजर आएंगे।

फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान और परवेज शेख ने लिखा है। फिल्म का निर्माण आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने किया है। ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।