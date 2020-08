बॉलीवुड डायरेक्टर निशिकांत कामत की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वे वेंटीलेटर सपोर्ट पर हैं। यह जानकारी अभिनेता रितेश देशमुख ने दी है। इससे पहले आज ही 50 वर्षीय फिल्ममेकर के निधन की अफवाह उड़ी। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी निधन की खबर दी। हालांकि बाद में खंडन करते हुए माफी मांगी। आपको बता दें कि कामत क्रॉनिक लिवर डीजीज (लिवर सिरोसिस) और दूसरे इंफेक्शन से जूझ रहे हैं।

कामत का इलाज हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि कामत ने ‘दृश्यम’ जैसी कई चर्चित फिल्में बनाई हैं। आपको बता दें कि निशिकांत कामत के निधन से जुड़ी खबर साझा करने वालों में डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, रेणुका शहाणे जैसे सेलेब्स शामिल थे, हालांकि बाद में उन्होंने इसका खंडन किया।

गौरतलब है कि साल 2005 में निशिकांत ने मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। यह फिल्म मराठी सिनेमा में साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई थी। साल 2006 में मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।

Nishikant kamat is on ventilator support. He is still alive & fighting. Let’s pray for him.

फिल्म निर्माता तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2015 में अजय देवगन और तब्बू अभिनीत मलयालम हिट हिंदी नाटक का निर्देशन किया। डायरेक्शन के अलावा उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया। मराठी फिल्म – साच्या कुछ घरत (मराठी), रॉकी हैंडसम (2016), भावेश जोशी सुपरहीरो, फुगे और जूली 2 में निशिकांत नजर आ चुके हैं।

So sorry for the tweet about Nishikant Kamat. Just heard that he is still among us & I hope he is blessed with a long life. Stay strong Nishi. Praying

— Renuka Shahane (@renukash) August 17, 2020