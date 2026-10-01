अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम’ का तीसरा पार्ट रिलीज के लिए तैयार है। ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म सोलो रिलीज के तौर पर आ रही है, जबकि पहले से रिलीज हुई ‘मिर्जापुर’, ‘हनुमान अंश’ और ‘वन’ जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक परफॉर्म कर रही हैं।

कोई बड़ा कॉम्पिटिशन न होने और नेशनल हॉलिडे का फायदा मिलने से, ‘दृश्यम 3’ को बड़ी ओपनिंग मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसने एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए पहले ही लगभग 38 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसमें से ब्लॉक्ड सीटों को छोड़कर 28.49 करोड़ रुपये का आंकड़ा पिक्चर छू चुकी है।

दृश्यम 3 ने बेचे 11 लाख टिकट

सिर्फ पहले दिन के लिए ‘दृश्यम 3’ ने एडवांस बुकिंग के जरिए 19.71 करोड़ रुपये के टिकट बेचे हैं, जिसमें एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) 7.76 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे है। बुकमायशो पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 2 अक्टूबर के लिए शेड्यूल किए गए कई शो तेजी से भर रहे हैं।

बेंगलुरु में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रिलीज डेट के कई शो पहले से ही फास्ट फिलिंग के रूप में दिख रहे हैं। हालांकि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में बज दिल्ली और बेंगलुरू के मुकाबले कम लग रहा है, जबकि चेन्नई में कुछ उम्मीद के संकेत दिख रहे हैं।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 36,000 शोज में 11 लाख से ज्यादा टिकट बेचे हैं, जिसमें 13% ऑक्यूपेंसी है। इनमें से 85 शो पूरी तरह से सोल्ड आउट हैं। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार, 29 सितंबर की दोपहर तक PVR INOX और सिनेपोलिस में 1 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए थे।

अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनर?

पहली ‘दृश्यम’ ने अपने रिलीज वाले दिन 5.85 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। पहले वीकेंड में इस फिल्म ने 37.95 करोड़ रुपये कमाए थे। ये एक ऐसा आंकड़ा था, जिसे ‘दृश्यम 3’ ने एडवांस बुकिंग के जरिए ही पार कर लिया है।

वहीं, ‘दृश्यम 2’ ने 2022 में 15.38 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। इसने पहले हफ्ते में 104.66 करोड़ रुपये कमाए थे। पहली दो फिल्मों ने मिलकर दुनियाभर में 453 करोड़ रुपये कमाए हैं। देखना होगा कि क्या तीसरी फिल्म उस मिले-जुले आंकड़े को पार कर पाती है या नहीं।

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ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ गांधी जयंती की छुट्टी की मदद से अपने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। ट्रेड एनालिस्ट सुमित काडेल का मानना है कि ‘दृश्यम 3’, अजय देवगन की पहली 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन सकती है।

उन्होंने कहा, ‘पहले दिन, फिल्म 45 से 55 करोड़ रुपये के बीच कमा सकती है। यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह ईस्ट इंडिया यानी बिहार और उत्तर प्रदेश समेत सिंगल-स्क्रीन थिएटर्स में कैसा परफॉर्म करती है। पहला वीकेंड आसानी से 150 करोड़ रुपये को पार कर सकता है।’

कई अन्य एक्स्पर्ट्स ने भी कहा है कि यह फिल्म अजय देवगन की सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है। फिलहाल ‘सिंघम अगेन’ के नाम यह रिकॉर्ड है, जिसने 52.20 करोड़ रुपये ग्रॉस की ओपनिंग की थी। इसका नेट कलेक्शन 43.50 करोड़ रुपये था।

दृश्यम 3 होगी ओवरसीज रिलीज

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने भी ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ को लेकर जबरदस्त बज की ओर इशारा किया। उन्होंने इसके 35 करोड़ से 40 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग की भविष्यवाणी की। जौहर ने कहा, ‘ओवरसीज में भी बज बहुत अच्छा रहा है। बल्कि असाधारण रहा है। यह सबसे बड़ी ओवरसीज रिलीज में से एक है, जिसमें 60 देशों में 1,300 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं। यह अजय देवगन के लिए सबसे बड़ी फिल्म है।’

अजय देवगन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रोहित शेट्टी की ‘सिंघम अगेन’ (2024) है। फिल्म ने 325 करोड़ रुपये के रिपोर्टेड बजट के मुकाबले 372.41 करोड़ रुपये कमाए थे। यह अपने रिपोर्टेड ब्रेकइवन पॉइंट से थोड़ा ही ऊपर रही।

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‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ को 16 अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर सोलो रन मिलने वाला है। इसके बाद राजकुमार राव की फिल्म ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ और यामी गौतम की ‘नई नवेली’ बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।’दृश्यम 3′ की रिलीज ‘मिर्जापुर’, ‘हनुमान अंश’ और ‘वन’ जैसी फिल्मों के शो भी कम कर देगी, जो फिलहाल सिनेमाघरों में चल रही हैं।

इसमें अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और तब्बू नजर आएंगी। ये पिक्चर अक्षय खन्ना की वजह से सुर्खियों में भी रही है। एक्टर ने कथित तौर पर क्रिएटिव मतभेदों और फीस से जुड़ी मांगों के कारण प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला किया था। ऐसे में ‘दृश्यम 3’ में जयदीप अहलावत को एंट्री मिली। वह एक अलग भूमिका में नजर आएंगे। पहले माना जा रहा था कि अहलावत ने खन्ना को रिप्लेस किया है।