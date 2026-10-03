11 सालों के बाद फाइनली इस राज से पर्दा उठ गया है कि 2 अक्तूबर को विजय सलगांवकर का परिवार कहां था। शायद ही कोई हो जो इस गु्त्थी के बारे में नहीं जानता। फिल्म ‘दृश्यम 3’ की कहानी जितनी दमदार है उतना ही शानदार कलेक्शन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया है।

ओपनिंग डे पर ही सीधा 95 करोड़ की कमाई फिल्म ने कर ली है। इसी के साथ ‘दृश्यम 3’ अजय देवगन के करियर की बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। ‘दृश्यम 3’ ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं।

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‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ की शानदार ओपनिंग

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने 15759 शोज के जरिए भारत में अब तक 66.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 80.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वहीं, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 15.00 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 95.10 करोड़ रुपये हो गया है।

दर्शकों की थिएटर्स में भीड़

शुक्रवार को इस थ्रिलर फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 67.08 प्रतिशत दर्ज की गई। सुबह के शो में 46.38 प्रतिशत सीटें भरीं, जो दोपहर में बढ़कर 70.15 प्रतिशत हो गईं। शाम के शो में ऑक्यूपेंसी 75.31 प्रतिशत रही, जबकि रात के शो में यह बढ़कर 76.46 प्रतिशत तक पहुंच गई।

सिर्फ पहले दिन फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई के साथ शुरुआत की, इसी के साथ फिल्म के चाहने वालों को थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि ये पार्ट फिल्म का आखिरी पार्ट था।

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फैंस हुए थोड़े से नाराज

अजय देवगन ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर दो बातों का शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि ये फिल्म मलयालम फिल्म ‘दृश्यम 3’ का रीमेक नहीं है यानी कि कहानी पूरी तरह से नई होने वाली है और साथ ही ये पार्ट फिल्म का आखिरी पार्ट होगा।

फैंस थोड़े से नाराज हैं कि इतनी शानदार फिल्म का अगला कोई पार्ट नहीं आएगा। फिल्म में इस बार नए कलाकारों को भी शामिल किया गया है। अक्षय खन्ना की जगह इस बार जयदीप अहलावत नजर आ रहे हैं। बाकी मेन स्टारकास्ट फिल्म की वही है जो पहले दो पार्ट्स में दिखाई दी थी।