अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ 2 अक्तूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में वह एक बार फिर विजय सलगांवकर के रोल में नजर आएंगे। दर्शक लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म के स्टार कास्ट की फीस को लेकर भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा फीस अजय देवगन ने ली है।

अजय देवगन की फीस कितनी है?

न्यूज एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘दृश्यम 3’ में विजय सलगांवकर का रोल निभाने के लिए अजय देवगन ने 18 से 22 करोड़ रुपये चार्ज किए है। इससे पहले ‘दृश्यम 2’ के लिए उन्होंने कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये चार्ज किए थे। हालांकि इस फिल्म के पहले पार्ट के लिए उनकी फीस को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

तब्बू की फीस कई गुना कम

तब्बू की फीस की बात करें तो न्यूज 24 की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 2.5 से 3.5 करोड़ रुपये फीस मिली है। जो अजय देवगन से काफी क है।

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श्रेया सरन की फीस है इतनी

फिल्म ने श्रेया सरन ने विजय सलगांवकर की पत्नी यानी नंदिनी सलगांवकर के रोल में ही वापसी कर रही है। उनकी फीस को लेकर बताया जा रहा है कि ‘दृश्यम 3’ के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।

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इशिता दत्ता और रजत कपूर की फीस

इशिता दत्ता ने फिल्म में विजय और नंदिनी की बड़ी बेटी अंजू का किरदार ही निभाया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 50 लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं तब्बू यानी मीरा देशमुख के पति महेश देशमुख का किरदार निभाने वाले रजत कपूर को 40 से 70 लाख फीस देने की बात सामने आ रही है। हालांकि मेकर्स की तरफ से किसी की फीस को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है।