Drishyam 3 Box Office Collection Day 11: अजय देवगन स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 3’ को रिलीज हुए 11 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बीते शुक्रवार कोई नई हिंदी फिल्म रिलीज नहीं होने का फायदा भी इसे मिला। हालांकि, कमाई में 72 फीसदी से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज की गई, बावजूद इसके फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम है। फिल्म ने अब तक 489.74 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

‘दृश्यम 3’ ने रिलीज के 11 दिनों में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 378.24 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 315.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। जिसके बाद इसकी दुनियाभर में कुल कमाई 489.74 करोड़ रुपये हो गई है।

दूसरे सोमवार ‘दृश्यम 3’ की कमाई में भारी गिरावट

‘दृश्यम 3’ ने पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिलीज के 11वें दिन फिल्म की कमाई पहली बार सिंगल डिजिट में सिमटती दिखी। इस दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर केवल 6.25 करोड़ रुपये ही कमाए।

यह आंकड़ा दूसरे रविवार यानी 10वें दिन की 22.50 करोड़ रुपये की कमाई से करीब 72 फीसदी कम है। रविवार को फिल्म को 14,872 शो मिले थे। इससे पहले दूसरे शनिवार को फिल्म ने 14,903 शो से 26.50 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, दूसरे शुक्रवार को 14,583 शो से इसकी कमाई 14.50 करोड़ रुपये रही थी। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार की कमाई में 90 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया था। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म पहले हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 245.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी थी।

यह भी पढ़ें: Drishyam The Conclusion Review: सस्पेंस-ड्रामा से भरा विजय सलगांवकर का आखिरी अलविदा, ‘दृश्यम 3’ है जोरदार

‘उड़ता तीर’ की रिलीज टलने से मिला फायदा

गांधी जयंती पर ‘दृश्यम 3’ को ‘उड़ता तीर’ की रिलीज टलने का फायदा मिला है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की यह फिल्म अब 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। हालांकि, 15 अक्टूबर से रजनीकांत की ‘जेलर 2’ के हिंदी वर्जन और 16 अक्टूबर को ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ और ‘नई नवेली’ की रिलीज से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नई चुनौती मिलेगी।

‘दृश्यम 3’ ने तोड़े बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड

आने वाले दिनों में फिल्मों से मिलने वाली चुनौती के बावजूद ‘दृश्यम 3’ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। यह अजय देवगन के करियर की बतौर लीड एक्टर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने उनकी 2020 में रिलीज हुई फिल्म ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 279.59 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही यह भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली अजय देवगन की पहली फिल्म भी बन गई है।

यह भी पढ़ें: ‘दृश्यम’ में 8 साल छोटी इशिता की मां बनीं श्रिया सरन, उम्र के फासले पर तोड़ी चुप्पी

दुनियाभर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म

वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में ‘दृश्यम 3’2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। दूसरे सोमवार को फिल्म ने विदेशों में 2.50 करोड़ रुपये और कमाए। इसके साथ ही इसका ओवरसीज कलेक्शन 111.50 करोड़ रुपये हो गया।

फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई अब 489.74 करोड़ रुपये पहुंच गई है। इस मामले में यह केवल ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ से पीछे है, जिसने दुनियाभर में 1,813 करोड़ रुपये कमाए हैं। वहीं, ‘दृश्यम 3’ ने ‘हनुमान अंश’ के 437 करोड़ रुपये और ‘बॉर्डर 2’ के 450 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।