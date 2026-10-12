डायरेक्टर अभिषेक पाठक की क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 3’ बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारत और दुनियाभर में इस फिल्म ने अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अपने दूसरे वीकेंड के बाद ‘दृश्यम 3’ ने न सिर्फ दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, बल्कि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है।

इसी के साथ ये अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म भी बन गई है। रिलीज के 10 दिनों के बाद ‘दृश्यम 3’ ने भारत में 370.80 करोड़ रुपये ग्रॉस और 309 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन कर लिया है। दुनियाभर में इसने 479.80 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

अजय देवगन की सबसे बड़ी हिट

सैकनिल्क के अनुसार, अपने दूसरे रविवार (10वें दिन) को ‘दृश्यम 3’ ने 14,872 स्क्रीन्स से 22.50 करोड़ रुपये कमाए। ये कलेक्शन फिल्म के दूसरे शनिवार (9वें दिन) के 14,903 स्क्रीन्स से 26.50 करोड़ रुपये के कलेक्शन से 15% कम था। हालांकि यह इसके दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन की 14,583 स्क्रीन्स से की गई 14.50 करोड़ रुपये की कमाई से 90% ज्यादा था।

इसी तरह ‘दृश्यम 3’ का दूसरे वीकेंड का कलेक्शन 63.50 करोड़ रुपये रहा। ये कमाई इसकी ओपनिंग वीकेंड की कमाई के आधे से भी कम है। मगर फिर भी अजय देवगन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रास्ते पर है और फिलहाल इसके रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले रविवार को ‘दृश्यम 3’ ने 15,759 स्क्रीन्स से 22.50 करोड़ रुपये कमाए थे। यह इसके पहले शनिवार की 16,868 स्क्रीन्स से हुई 53.50 करोड़ रुपये की कमाई से लगभग 20% ज्यादा था।

गांधी जयंती के नेशनल हॉलिडे पर शुक्रवार को, ‘दृश्यम 3’ ने 17,323 स्क्रीन्स से 61 करोड़ रुपये का ओपनिंग डे कलेक्शन किया था। ऐसे में ‘दृश्यम 3’ ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 176.50 करोड़ रुपये बटोरे थे।

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पहले हफ्ते में आई गिरावट

‘दृश्यम 3’ ने अपने पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी परीक्षा भी पास की थी। रविवार की कमाई के मुकाबले लगभग एक-तिहाई गिरावट के बावजूद, इसने चौथे दिन 21 करोड़ रुपये कमाए थे। यह रिलीज के बाद पहली बार 20 करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे गिरी थी।

उसके बाद से फिल्म ने पहले मंगलवार, पहले बुधवार, और पहले गुरुवार को 19.50 करोड़ रुपये, 15.50 करोड़ रुपये और 13 करोड़ रुपये जोड़े। फिर अपने दूसरे वीकेंड के दौरान इसने फिर से 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर वापसी की।

भारत में ‘दृश्यम 3’ का पहले हफ्ते का कलेक्शन 245.50 करोड़ रुपये रहा। दूसरे वीकेंड की 63.50 करोड़ रुपये की कमाई जोड़ने के बाद इसका कुल नेट घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 309 करोड़ रुपये हो गया है। यह फिल्म न सिर्फ 300 करोड़ क्लब में शामिल होने में कामयाब रही है, बल्कि ऐसा करने वाली अजय देवगन की पहली फिल्म भी बन गई है, जिसमें वो लीड रोल में हैं।

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तान्हाजी को छोड़ा पीछे

‘दृश्यम 3’ अपने दूसरे वीकेंड में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसने उनकी 2020 की पीरियड एक्शन फिल्म ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ (279.59 करोड़ रुपये) की लाइफटाइम नेट इंडिया कमाई को पीछे छोड़ दिया।

दुनियाभर में भी देवगन की नई फिल्म ने 479.80 करोड़ रुपये बटोर कर ‘तान्हाजी’ की वर्ल्डवाइड ग्रॉस लाइफटाइम कमाई (361 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है। अपने दूसरे रविवार को 6 करोड़ रुपये और जोड़ने के बाद इसकी कुल विदेशी कमाई अब 109 करोड़ रुपये हो गई है।

वैसे एक तरह से देखा जाए तो अजय देवगन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म एसएस राजामौली की RRR है। इसमें उन्होंने एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस में काम किया था। जूनियर एनटीआर और राम चरण इसमें लीड रोल में थे। इस फिल्म ने अपने पूरे लाइफटाइम के दौरान घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 782.20 करोड़ रुपये नेट और दुनियाभर में 1230 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे।