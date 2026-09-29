Drishyam 3 Advance Booking: अजय देवगन स्टारर ‘दृश्यम 3’ रिलीज होने में अब सिर्फ तीन दिन बाकी हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग तेजी से चल रही है और बड़ी संख्या में टिकट बिक रहे हैं। अभी तक की बुकिंग को देखते हुए माना जा रहा है कि ‘दृश्यम 3’ अपने पिछले पार्ट ‘दृश्यम 2’ से बेहतर ओपनिंग कर सकती है।

‘दृश्यम 3’ की एडवांस बुकिंग

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, मंगलवार 29 सितंबर दोपहर 2 बजे तक ‘दृश्यम 3’ ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग से 8.97 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। फिल्म के 7,505 शोज में अब तक 2.24 लाख टिकट बिक चुके हैं।

वहीं, जिन तीन दिनों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, उन्हें मिलाकर फिल्म ने अब तक 17.35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसमें से ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद कमाई 11.12 करोड़ है। मौजूदा रुझानों के आधार पर माना जा रहा है कि फिल्म भारत में करीब 40 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है।

दूसरे दिन फिल्म ने 6,848 शोज में 1.20 लाख टिकट बेचकर 4.52 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है। वहीं तीसरे दिन 6,720 शोज में 1.06 लाख टिकट बिके और फिल्म ने 3.86 करोड़ की एडवांस बुकिंग दर्ज की।

पहले दिन की एडवांस बुकिंग में महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। फिल्म ने यहां से अब तक 2.93 करोड़ कमाए हैं, जबकि दिल्ली से 2.19 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है।

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‘दृश्यम 2’ से कितनी आगे निकल सकती है फिल्म?

अजय देवगन की ‘दृश्यम 2’ ने 18 नवंबर 2022 को रिलीज के दिन भारत में 15.38 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। फिल्म का घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 18.15 करोड़ रहा था। वहीं, ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने कुल 64.14 करोड़ का कलेक्शन किया था।

ऐसे में अगर ‘दृश्यम 3’ की मौजूदा एडवांस बुकिंग का ट्रेंड जारी रहता है और फिल्म करीब 40 करोड़ की ओपनिंग करती है, तो यह अपने पिछले पार्ट के मुकाबले काफी बड़ी शुरुआत कर सकती है।

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मलयालम ‘दृश्यम 3’ से भी बड़ी ओपनिंग की उम्मीद

खास बात यह है कि हिंदी ‘दृश्यम 3’ से मलयालम वर्जन के मुकाबले ज्यादा कमाई की उम्मीद की जा रही है। मलयालम फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में थे और इसे जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में 15.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था।

वहीं, फिल्म ने पहले वीकेंड में 54.44 करोड़ रुपये कमाए थे। थिएटर में अपनी रिलीज पूरी करने तक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 239.83 करोड़ रुपये रहा। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में पांचवें नंबर पर है।