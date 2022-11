Drishyam 2: अजय देवगन के साथ लिफ्ट में हो गया था ऐसा हादसा, तब से हमेशा सीढ़ियां यूज करते हैं

Drishyam 2 एक्टर अजय देवगन भले ही अपने अभिनय में बेखौफ दिखाई देते हों, लेकिन उन्हें लिफ्ट से डर लगता है।

दृश्यम-2 एक्टर अजय देवगन (Drishyam 2 (फाइल फोटो)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram