टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने दिया श्रीदेवी को खूबसूरत ट्रिब्यूट, देखें वीडियो

टीवी की मशहूर अदाकारा और ‘सिलसिला बदलते रिश्तों का’ में नजर आने वाली एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने हाल ही में गुजरे ज़माने की अभिनेत्री श्रीदेवी को एक बेहद खास ट्रिब्यूट दिया। गोल्ड अवार्ड्स 2018 के मौके पर दृष्टि ने श्रीदेवी के कई सदाबाहर गानों पर परफॉर्म किया। दृष्टि ने इस परफॉर्मेंस के लिए एक खूबसूरत लहंगा पहना था। उन्होंने मैं नागिन तू सपेरा और मोरनी बागा मां जैसे श्रीदेवी के सुपरहिट गानों पर अपनी परफॉर्मेंस दी। गौरतलब है कि दृष्टि झलक दिखला जा सीजन 6 भी जीत चुकी हैं और वे अपनी परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट नज़र आईं।

गोल्ड अवार्ड्स के 11 एडिशन में छोटे पर्दे के कई बड़े सितारे पहुंचे। इन अवार्ड्स में अर्जुन बिजलानी, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, करण टेकर जैसे कई सितारे मौजूद थे। इन शोज़ में इश्कबाज के नकुल मेहता और शक्ति सीरियल के एक्टर विवियन सेना को बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया। वहीं कुंडली भाग्य की श्रद्धा आर्या और कुमकुम भाग्य की श्रीति झा को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।

We just can’t help posting #GoldAwards2018 updates an extended look at Drashti’s performance #drashtidhami #drashti @drashti10 #Repost @ manishgoplani.lovers on insta pic.twitter.com/5vO1StnRsA

— DrashtiDhamiWeb (@DrashtiDhamiWeb) June 19, 2018