Dream Girl Box Office Collection Day 10: आयुष्मान खुराना ने अपने अलग-अलग रोल से लोगों के दिल में जगह बना ली है। वह अपने हर रोल को बखुबी निभाते हैं। इस बार वह “ड्रीम गर्ल” बनकर छाएं हुए हैं। आयुष्मान ने अपनी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी अलग रोल में दिखें हैं। इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर धमाल मचा रखा है। फिल्म ड्रीम गर्ल ने ताबड़तोड़ कमाई करते हुए महज 1 सप्ताह में लगभग 78 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। अब लोग इस सप्ताह के आंकड़ों का भी इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म जिस तेजी से कमाई कर रहा है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म की कमाई दसवें दिन तक 100 करोड़ पहुंच सकती है। सलमान, शाहरुख सहित बॉलीवुड के अन्य अभिनेता की तरह आयुष्मान खुराना भी अब लगता है 100 करोड़ की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। ड्रीम गर्ल के बारे में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा- ‘ड्रीम गर्ल मजबूती के साथ टिकी है, यह रियल में सफलता है।

तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा कि, “ड्रीम गर्ल 100 करोड़ की कमाई की तरफ बढ़ रहा है। क्या यह आयुष्मान खुराना की दूसरी सेन्चूरी होने वाली है।” तरण ने पहले भी ट्वीट किया था कि यह फिल्म वर्किंग डे पर भी अच्छी कमाई कर रहा है।

#DreamGirl jumps again on [second] Sat… Is racing towards ₹ 100 cr mark… Will be #AyushmannKhurrana‘s second century, after #BadhaaiHo… [Week 2] Fri 5.30 cr, Sat 9.10 cr. Total: ₹ 86.60 cr. #India biz. HIT.

