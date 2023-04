Dream Girl 2: आयुष्मान खुराना-अनन्या पांडे की फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ की रिलीज टली, जानिए कब नई रिलीज डेट

Dream Girl 2: ‘ड्रीम गर्ल 2’ साल 2019 में आई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘ड्रीम गर्ल’ का सीक्वल है। फिल्म में एक बार फिर आयुष्मान खुराना पूजा के रोल में नजर आएंगे।

