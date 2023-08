Dream Girl 2 Box Office Collection: आयुष्मान खुराना की ‘ड्रीम गर्ल 2’ का जलवा कायम, 6वें दिन फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ड्रीम गर्ल-2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के 6वें दिन तगड़ा कलेक्शन किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क Edited by Sneha Patsariya Written by

ड्रीम गर्ल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Follow us on



instagram

telegram