Dream Girl 2 Box Office: ‘ड्रीम गर्ल पूजा’ ने छुड़ाए ‘तारा सिंह’ के छक्के, ‘गदर 2’ हुई पस्त, जानिए आयुष्मान की फिल्म ने फर्स्ट डे कितनी की कमाई?

Dream Girl 2 Box Office day 1: फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही कमाल दिखा दिया है। दर्शकों को फिल्म की कॉमेडी और एक्टर्स का काम काफी पसंद आ रहा है।

ड्रीम गर्ल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Follow us on



instagram

telegram