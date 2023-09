Dream Girl 2 BO Collection Day 7: ‘ड्रीम गर्ल-2’ ने सातवें दिन ‘गदर-2’ को छोड़ा पीछे, मिला रक्षाबंधन का फायदा, जानिए टोटल कलेक्शन

Dream Girl 2 Box Office Collection Day 7: आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ड्रीम गर्ल-2' (Dream Girl-2) ने सातवें दिन कमाई के मामले में सनी देओल की फिल्म 'गदर-2' को पीछे छोड़ दिया है। इसे रक्षाबंधन का पूरा फायदा मिला है।

'ड्रीम गर्ल-2' का कलेक्शन। (Photos- Ayushmann khurrana Insta)

