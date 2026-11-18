Dr. Hassan Teaser Release: नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दिया मिर्जा अपनी नई वेब सीरीज ‘डॉक्टर हसन’ में नजर आने वाले हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार ने इसका टीजर जारी कर दिया है। इस सीरीज में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे डॉक्टर की भूमिका में नजर आएंगे, जो मुश्किल से मुश्किल मेडिकल मामलों को सुलझाने में माहिर है। वहीं दीया मिर्जा भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इस सीरीज का प्रीमियर 11 दिसंबर को होगा।

‘हाउस’ का हिंदी रीमेक है ‘डॉक्टर हसन’

‘डॉक्टर हसन’ मशहूर अमेरिकी मेडिकल ड्रामा सीरीज ‘हाउस’ का भारतीय रूपांतरण है। इस सीरीज को बानीजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है। ओरिजिनल सीरीज को डेविड शोर ने बनाया था और इसमें ह्यू लॉरी मुख्य भूमिका में थे। यह शो साल 2004 से 2012 तक FOX पर आठ सीजन तक प्रसारित हुआ था। इसे पांच प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड और दो गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड समेत कई सम्मान मिले थे।

भारतीय रूपांतरण में कहानी और किरदारों को देश के माहौल और दर्शकों की पसंद के मुताबिक तैयार किया गया है। सीरीज में मेडिकल रहस्यों के साथ हास्य, रिश्तों और भावनात्मक पहलुओं को भी जगह दी गई है।

कुछ ऐसा होगा नवाजुद्दीन का किरदार

सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी डॉ. हसन की भूमिका निभा रहे हैं। वह एक ऐसे डॉक्टर हैं, जिनकी बीमारी पहचानने की क्षमता असाधारण है। जब दूसरे डॉक्टर किसी मेडिकल मामले को समझने में नाकाम रहते हैं, तब डॉ. हसन अपनी सूझबूझ से उसकी गुत्थी सुलझाते हैं। हालांकि, उनका स्वभाव थोड़ा अलग और अप्रत्याशित है। उनकी यही खासियत उन्हें दूसरे डॉक्टरों से अलग बनाती है।

इस सीरीज का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है। नवाजुद्दीन और दीया मिर्जा के अलावा इसमें फैसल राशिद, रहमत रतन, जेसन थाम और स्मरण सानू भी नजर आएंगे। इसकी कहानी और पटकथा विनय छावला और केतन पेडगांवकर ने तैयार की है, जबकि संवाद विराट बसोया ने लिखे हैं।

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने किरदार पर क्या कहा?

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बचपन में वह अपने कस्बे में क्लीनिक और डिस्पेंसरी के आसपास काफी समय बिताया करते थे। वहां उन्हें कई दिलचस्प लोग और परिस्थितियां देखने को मिलती थीं। ‘Dr. Hassan’ की कहानी पढ़ते समय उन्हें उन दिनों की याद आ गई।

अभिनेता ने कहा कि इस किरदार को निभाने में उन्हें काफी मजा आया। उनके मुताबिक, डॉ. हसन की असाधारण बुद्धिमत्ता और दुनिया को देखने का उनका अलग नजरिया, दोनों के बीच संतुलन बनाना दिलचस्प अनुभव रहा। उन्होंने यह मौका देने के लिए जियोहॉटस्टार का आभार भी जताया।

बानीजे एशिया ने किया प्रोड्यूस

इस सीरीज का निर्माण बानीजे एशिया के बैनर तले किया गया है। इसके निर्माता दीपक धर, ऋषि नेगी, राजेश चड्ढा, मृणालिनी जैन और श्याम राठी हैं। वहीं, विभास सिंह गौतम ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी संभाली है।

बानीजे एशिया के फाउंडर और सीईओ दीपक धर ने कहा कि ‘हाउस’ दुनियाभर में पसंद की जाने वाली सीरीज रही है। ऐसे में इसका भारतीय रूपांतरण तैयार करना उनके लिए खास अनुभव है। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अभिनय क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि वह अपने किरदारों में गहराई लाने के लिए जाने जाते हैं।