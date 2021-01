अमेरिका में हाल ही में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल यानि अमेरिका के संसद भवन में घुसकर उत्पात मचाया और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जो बाइडेन की सरकार को चुनौती दी। इसी संदर्भ में शुक्रवार को ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हिंसा भड़कने की संभावनाओं के चलते उनके ट्विटर अकाउंट को स्थाई रूप से निलंबित कर दिया।

उनके ट्विटर अकाउंट को स्थाई तौर पर बंद किए जाने को लेकर कई रिपब्लिकन नेताओं सहित आम लोगों ने विरोध जताया है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी पर निशाना साधा है। कंगना ने जैक डोर्सी के एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्हें कहा कि वो उपदेश देना बंद करें। जैक डोर्सी का वो ट्वीट 5 अक्टूबर 2015 का था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है। हम सत्ता से सत्य कहने के लिए खड़े होते हैं।

कंगना ने उनके इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘नहीं, आपको इस्लामी राष्ट्रों और चीनी प्रोपेगेंडा ने पूरी तरह खरीद लिया है। आप सिर्फ आपने फायदे के लिए खड़े होते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए बेशर्मी से असहिष्णुता दिखाते हैं। आप और कुछ नहीं बल्कि अपने ही लालच के गुलाम हैं। फिर से उपदेश मत दीजिए, ये शर्मनाक है।’

No you don’t,Islamists nation and Chinese propaganda has bought you completely, you only stand for your petty gains. You shamelessly show intolerance for anything other than what they want. U are nothing but a little slave of your own greeds. Don’t preach again its embarrassing. https://t.co/jDn97OVrHU

