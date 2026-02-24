बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच ‘डॉन 3’ को लेकर शुरू हुआ विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल, जब ‘धुरंधर’ एक्टर इस मूवी से बाहर हुए, तो फरहान की टीम ने उनसे डेवलपमेंट कॉस्ट और शेड्यूलिंग में रुकावटों के लिए 40 करोड़ का मुआवजा मांगा। फिर जब मामला सुलझने की जगह बढ़ता गया, तो इसे सुलझाने के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पास ले जाया गया। अब हाल की खबरों से पता चलता है कि गिल्ड ने भी इससे किनारा कर लिया है और दोनों पार्टियों को कानूनी मदद लेने की सलाह दी है।

गिल्ड भी नहीं सुलझा पाया रणवीर और फरहान का विवाद?

वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गिल्ड को लगा कि वह इस मुद्दे को सुलझा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं था। लगभग दो हफ्ते पहले करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर, जोया अख्तर और पुनीत गोयनका समेत इंडस्ट्री के कई जाने-माने लोग आम सहमति बनाने की कोशिश में आमिर खान के मुंबई वाले घर पर इकट्ठा हुए थे।

खबर है कि कई प्रोड्यूसर्स को इनविटेशन दिया गया था, लेकिन कुछ ही लोग आए। दोनों पक्षों ने डिटेल में अपनी बात रखी। वहीं, रणवीर अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए ईमेल और व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत वाला एक डॉज़ियर लेकर आए थे। फरहान और उनके बिजनेस पार्टनर रितेश सिधवानी ने अपने फाइनेंशियल क्लेम बताए। सूत्रों से पता चला कि फरहान और रितेश मुआवज़े की अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि रणवीर भी उतने ही पक्के इनकार पर अड़े रहे, जिससे सेटलमेंट मुश्किल हो गया।

बता दें कि एक ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सिर्फ एक हद तक ही दखल दे सकता है। दोनों पार्टियों के मजबूती से खड़े होने पर गिल्ड मेंबर्स ने उन्हें अपनी लीगल टीम को शामिल करने और सही कानूनी रास्ते से मामले को सुलझाने की सलाह दी।

फरहान को बताया एब्सेंटी डायरेक्टर

गिल्ड की देखरेख में हुई मीटिंग के दौरान रणवीर का पक्ष भी पेश किया गया। खबर है कि उन्होंने एक्सेल एंटरटेनमेंट पर अनप्रोफेशनल बर्ताव का आरोप लगाया और फरहान को एब्सेंटी डायरेक्टर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्ममेकर दूसरे कमिटमेंट्स में व्यस्त थे और ‘डॉन 3’ को प्रोडक्शन में लाने पर पूरी तरह फोकस नहीं कर रहे थे। इसके अलावा रणवीर ने दावा किया है कि प्रोडक्शन हाउस ने धुरंधर की सफलता के बाद उनके पास लौटने से पहले इस रोल के लिए ऋतिक रोशन को कास्ट करने के बारे में सोचा था।

रकम देने को राजी नहीं रणवीर

एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रणवीर ‘धुरंधर’ की रिलीज से लगभग दो हफ्ते पहले तक फरहान के साथ बातचीत कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला किया। जबकि एक्टर ने कथित तौर पर ‘डॉन 3’ के प्री-प्रोडक्शन और डेवलपमेंट स्टेज के दौरान हुए नुकसान का एक हिस्सा कवर करने की पेशकश की थी।

एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा काफी ज्यादा मुआवजे की मांग पेश किए जाने के बाद उन्होंने यह प्रस्ताव वापस ले लिया। एक सोर्स ने बताया, “रणवीर वह रकम देने के लिए राजी नहीं हो रहे, क्योंकि नुकसान के लिए उनकी कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है। वह सिर्फ सद्भावना के तौर पर एक निश्चित रकम देने को तैयार थे, जिसके लिए फरहान राजी नहीं हुए।”

अभिनेता रणवीर सिंह ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मुद्दा क्या है। पूरी खबर यहां पढ़ें।