बॉलीवुड के सुपरस्टार्स सलमान खान और सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं। खासतौर पर उनके बॉडीगार्ड्स की सैलरी को लेकर दावा किया जाता है कि वे सालाना करोड़ों रुपये कमाते हैं। लेकिन अब इन दावों की सच्चाई सामने आ गई है।

शाहरुख खान के पूर्व बॉडीगार्ड यासीन खान ने इन चर्चाओं को पूरी तरह गलत बताया है। यासीन को लेकर लंबे समय से खबर आ रही थी कि वो साल में 2 से 2.5 करोड़ कमाते हैं। आजतक में छपी खबर के मुताबिक यासीन ने इंटरव्यू में साफ कहा कि बॉडीगार्ड्स की 2 से 2.5 करोड़ रुपये सालाना कमाई की बातें महज अफवाह हैं।

करोड़ों की सैलरी सिर्फ अफवाह

यासीन खान के मुताबिक, इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी भी बॉडीगार्ड को इतनी भारी-भरकम सैलरी नहीं मिलती। उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान बॉडीगार्ड्स के बारे में बात करते हुए कहा कि आमतौर पर टॉप लेवल सिक्योरिटी स्टाफ की कमाई करीब 1 लाख रुपये प्रति महीने के आसपास होती है।

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शाहरुख के साथ इन हस्तियों के बॉडीगार्ड रह चुके हैं यासीन खान

यासीन खान ने करीब 10 सालों तक शाहरुख खान के बॉडीगार्ड के तौर पर काम किया है। उनके साथ-साथ वो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों के साथ भी काम कर चुके हैं। यासीन अपनी सिक्योरिटी कंपनी भी चलाते हैं, जिसका नाम YK PROSEC है। उनकी कंपनी भी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे सेलेब्स को सिक्योरिटी दे चुकी है।