दिवाली का त्योहार बॉलीवुड के लिए हमेशा से खास रहा है। इस मौके पर बड़ी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज करने का चलन काफी पुराना है। त्योहार की छुट्टियां, परिवार के साथ फिल्म देखने का उत्साह और बड़े सितारों की मौजूदगी फिल्मों को शानदार ओपनिंग दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि कई फिल्मों ने दिवाली के मौके पर रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया।

शाहरुख खान की ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ से लेकर सलमान खान की ‘टाइगर 3’ और कार्तिक आर्यन की ‘भूल भुलैया 3’ तक, ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों का दिल जीतने के साथ शानदार कमाई भी की। आइए जानते हैं इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कमाई के बारे में।

दिवाली पर रिलीज होकर चमकीं ये फिल्में

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

शाहरुख खान और काजोल की यह फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। भारत में फिल्म ने करीब 56.67 करोड़ किया था। इसका दुनियाभर में कलेक्शन 107.51 करोड़ कमाये थे। कुछ कुछ होता है

करण जौहर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 16 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में आई थी। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की इस फिल्म ने दोस्ती और प्यार की कहानी से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म ने भारत में 47.30 करोड़ कमाये थे और वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 109.04 करोड़ हुआ था।

ओम शांति ओम

फराह खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 9 नवंबर 2007 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म से दीपिका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म ने शानदार कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने भारत में 78.27 करोड़ कमाये थे और वर्ल्डवाइड इसने 149.87 करोड़ कमाये थे।

हैप्पी न्यू ईयर

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन स्टारर यह फिल्म 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। फराह खान के निर्देशन में बनी फिल्म को दिवाली की छुट्टियों का फायदा मिला और इसने दुनियाभर में अच्छी कमाई की। भारत में फिल्म ने 178.41 करोड़ कमाये थे और वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 342.78 करोड़ रहा था।

क्रिश 3

ऋतिक रोशन की सुपरहीरो फिल्म ‘क्रिश 3’ 1 नवंबर 2013 को रिलीज हुई थी। राकेश रोशन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और विवेक ओबेरॉय भी नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने भारत में 175.83 करोड़ और वर्ल्डवाइड 289.66 करोड़ कमाये थे।

प्रेम रतन धन पायो

सलमान खान और सोनम कपूर की यह फिल्म 12 नवंबर 2015 को रिलीज हुई थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस पारिवारिक फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने पहले दिन ही करीब ₹39.32 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने भारत में 194.30 करोड़ और दुनियाभर में 365.45 करोड़ कमाये थे।

गोलमाल अगेन

अजय देवगन की कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तब्बू, परिणीति चोपड़ा, अरशद वारसी और तुषार कपूर भी थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने भारत में 205.50 करोड़ और दुनियाभर में 310.98 करोड़ कमाये थे।

हाउसफुल 4

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म ‘हाउसफुल 4’ 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म में रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन और पूजा हेगड़े भी अहम भूमिकाओं में थे। दिवाली के दौरान रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शकों को खूब हंसाया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म ने भारत में 205.60 करोड़ और वर्ल्डवाइड 294.80 करोड़ का बिजेस किया था।