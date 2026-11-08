दीवाली का त्योहार हो और घर में परिवार के सभी लोग साथ हों, तो खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। पूजा-पाठ, मिठाइयों और पटाखों के बीच अगर शाम को कुछ अच्छा देखने का मन हो, तो फिल्मों और वेब सीरीज से बेहतर क्या हो सकता है। खास बात यह है कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जिन्हें देखते हुए आप हंसते भी हैं, भावुक भी होते हैं और अपने परिवार की याद भी आती है। इस दीवाली आप अपनों के साथ ये फिल्में और सीरीज देख सकते हैं।

ढिंढोरा

अगर आपको हल्की-फुल्की कॉमेडी पसंद है, तो ‘ढिंढोरा’ एक अच्छा ऑप्शन है। इसे आफ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। भुवन बाम की इस सीरीज में एक आम परिवार की कहानी दिखाई गई है, जहां छोटी-छोटी बातों से बड़े मजेदार हालात पैदा हो जाते हैं। इसके किरदार और उनकी नोकझोंक आपको खूब हंसाएगी। परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए यह एक मजेदार सीरीज है।

चुम्बक

‘चुम्बक’ एक ऐसी सीरीज है जो आपको हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। इसके दो सीजन है जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिलेंगे। इसकी कहानी में रिश्तों, इंसानियत और जिंदगी के छोटे-छोटे फैसलों को खूबसूरती से दिखाया गया है। अगर आप इस दीवाली कुछ अलग और दिल को छू लेने वाली फिल्म देखना चाहते हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

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दिलवाली दीवाली

यह एक पारिवारिक और रिश्तों पर बेस्ड हल्की-फुल्की फिल्म है जो 4 नवंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। दीवाली के मौके पर त्योहार से जुड़ी कहानी देखने का अपना अलग मजा है। ‘दिलवाली दीवाली’ के जरिए आप त्योहार के रंग, रिश्तों की अहमियत और खुशियों को महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर ऐसी कहानी देखना इस खास मौके को और यादगार बना सकता है।

गुल्लक

अगर आपको अपने घर-परिवार की कहानियां पसंद हैं, तो ‘गुल्लक’ जरूर देखें। ये आपको सोनी लिव पर देखने मिल जाएगी। मिश्रा परिवार की छोटी-छोटी खुशियां, नोकझोंक, तकरार और एक-दूसरे के लिए प्यार आपको अपने ही घर की याद दिलाएगा। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। आम जिंदगी की छोटी-छोटी बातें ही इसे खास बनाती हैं।

मोहब्बतें

काफी पुरानी फिल्म है लेकिन शाहरुख खान की शानदार फिल्मों में से एक हैं। दीवाली की छुट्टियों में पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं, तो शाहरुख समेत अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय की फिल्म ‘मोहब्बतें’ आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। प्यार, दोस्ती, संगीत और रिश्तों से सजी यह फिल्म आज भी लोगों को पसंद आती है। इसके गाने और रोमांटिक कहानी परिवार के साथ एक अच्छा फिल्मी समय बिताने का मौका देंगे।

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तो इस दीवाली सिर्फ मिठाइयां और सजावट ही नहीं, बल्कि परिवार के साथ कुछ अच्छा वक्त भी बिताइए। आखिर त्योहार की असली खुशी अपनों के साथ बैठकर हंसने और यादें बनाने में ही है।