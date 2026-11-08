दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ रोशनी, खुशियां और जश्न का माहौल दिखाई देने लगता है। हिंदी सिनेमा में भी इस त्योहार को लेकर कई गाने बनाए गए हैं, जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो खुशी के बजाय आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसा ही एक गाना 1964 में आई फिल्म ‘हकीकत’ का है। ‘आई अबके साल दिवाली’ नाम के इस गाने में दिवाली की चमक के पीछे छिपे दर्द को दिखाया गया है। इस गाने की कहानी देशभक्ति, शहादत और अपनों के इंतजार से जुड़ी है।

1962 के भारत-चीन युद्ध से जुड़ी है कहानी

फिल्म ‘हकीकत’ का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था। इसकी कहानी 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। उस समय भारतीय जवान बर्फीली पहाड़ियों पर देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। इस युद्ध में कई जवान शहीद हुए और उनके परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गए।

ऐसे माहौल में दिवाली का त्योहार उन परिवारों के लिए खुशियों का मौका नहीं, बल्कि अपनों की याद का दिन बन गया था। जहां पूरा देश दीप जलाकर त्योहार मना रहा था, वहीं कई घर ऐसे थे जहां जवानों के लौटने का इंतजार था। फिल्म का यह गाना इसी दर्द को बयां करता है।

कैफी आजमी ने शब्दों में उतारा परिवारों का दर्द

इस गाने को मशहूर शायर और गीतकार कैफी आजमी ने लिखा था। उन्होंने इसके जरिए उन परिवारों की भावनाओं को सामने रखा, जिनके अपने देश की रक्षा के लिए घर से दूर थे। गाने के बोल बताते हैं कि जब सीमा पर जवान देश की रोशनी बचाने के लिए लड़ रहे हों, तब उनके घरों में दिवाली की खुशियां अधूरी रह जाती हैं।

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इस गीत में घर के अंधेरे और सीमा पर जलती उम्मीद के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाया गया है। परिवार अपने घर की खुशियों से ज्यादा देश की सुरक्षा को अहमियत देता नजर आता है। यही वजह है कि यह गाना आज भी सुनने वालों को भावुक कर देता है।

मदन मोहन के संगीत और लता मंगेशकर की आवाज ने बनाया यादगार

‘आई अबके साल दिवाली’ गाने को संगीतकार मदन मोहन ने तैयार किया था और इसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। कैफी आजमी के भावुक बोल, मदन मोहन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज ने इस गीत को खास बना दिया।

कहा जाता है कि गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान वहां मौजूद लोग भी इसके भावुक बोल सुनकर प्रभावित हुए थे। इस गीत में लता मंगेशकर की आवाज दर्द और इंतजार की भावनाओं को बखूबी सामने लाती है।

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आज भी क्यों खास है यह गाना?

आज भी दिवाली के मौके पर जब इस गाने को सुना जाता है, तो यह हमें उन जवानों की याद दिलाता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं। यह गीत उन परिवारों की भावनाओं को भी सामने लाता है, जिनकी दिवाली अपनों के बिना अधूरी रह जाती है।

फिल्मों में दिवाली पर कई गाने बने, लेकिन ‘हकीकत’ का यह गीत सिर्फ त्योहार का जश्न नहीं मनाता, बल्कि हमें देश के जवानों और उनके परिवारों के त्याग की याद भी दिलाता है। यही वजह है कि छह दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यह गाना लोगों के दिलों को छू जाता है।