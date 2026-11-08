बॉलीवुड में दिवाली का त्योहार हमेशा से ही धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। सितारों के घरों में रोशनी, सजावट, मिठाइयों और पटाखों के बीच इस त्योहार की रौनक देखते ही बनती है। हालांकि, दिवाली से जुड़ी हर याद खूबसूरत ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हिंदी सिनेमा की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बचपन की दिवाली से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा है, जिसे याद करके आज भी उनके लिए यह त्योहार एक डरावना अनुभव बन जाता है।

अभिनेत्री के साथ बचपन में पटाखे जलाते समय एक ऐसा हादसा हुआ था, जिसमें उनके बाल जल गए थे। दिवाली की खुशियों के बीच हुई इस घटना ने उन्हें डरा दिया था। यह किस्सा उन लोगों को भी सावधान करने वाला है, जो त्योहार के उत्साह में पटाखे जलाते समय छोटी-छोटी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं।

कैसे हुआ था माधुरी दीक्षित के साथ हादसा?

माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में अपने बचपन की इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें बचपन से ही दिवाली का त्योहार बेहद पसंद था। वह अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे जलाया करती थीं। उस समय उन्हें आतिशबाजी का काफी शौक था।

लेकिन एक दिवाली उनके साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने पटाखों को लेकर उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। माधुरी के मुताबिक, वह अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थीं और उनके हाथ में पटाखे थे। इसी दौरान एक लड़के ने उनके हाथ में पकड़े पटाखे में आग लगा दी। पटाखा अचानक जोर से फट गया और उसकी चपेट में आकर माधुरी के बालों में आग लग गई।

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यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते उनके बाल बुरी तरह जल गए। इस घटना से माधुरी काफी घबरा गई थीं।

इस हादसे में सबसे बड़ी राहत यह रही कि माधुरी का चेहरा आग की चपेट में आने से बच गया। हालांकि, उनके बालों का काफी हिस्सा जल चुका था। बताया जाता है कि उनके आधे से ज्यादा बाल जल गए थे। ऐसे में उन्हें अपने सारे बाल मुंडवाने पड़े।

बाल मुंडवाने के बाद माधुरी को काफी समय तक घर में ही रहना पड़ा था। उनके बालों को दोबारा बढ़ने में वक्त लगा। इस वजह से उनका बाहर निकलना और दोस्तों के साथ घूमना भी कुछ समय के लिए बंद हो गया था।

आज भी पटाखों से दूर रहती हैं माधुरी

माधुरी ने इस घटना को अपने जीवन के सबसे डरावने अनुभवों में से एक बताया था। वह इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं कि हादसे में उनका चेहरा सुरक्षित रहा। उनका मानना था कि अगर आग चेहरे तक पहुंच जाती तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी।