दिवाली आने वाली हो और घर में गाने-बजाने का माहौल न बने, ऐसा भला कैसे हो सकता है। घर की सफाई से लेकर सजावट, मिठाइयों की खुशबू, नए कपड़े और फिर दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ मस्ती, दीवाली का अपना ही एक अलग मजा है। और सच बताएं तो जब तक बैकग्राउंड में अच्छे गाने न बज रहे हों, तब तक त्योहार वाली फीलिंग भी थोड़ी अधूरी सी लगती है।

तो अगर आप भी इस दीवाली घर पर पार्टी करने वाले हैं, दोस्तों के साथ धमाल मचाने वाले हैं या बस परिवार के साथ अच्छा-सा वक्त बिताना चाहते हैं, तो ये 8 हिंदी गाने आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होने चाहिए।

आई है दीवाली – आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया

दीवाली का नाम सुनते ही सबसे पहले इसी गाने की याद आती है। इसमें वो पुरानी वाली दीवाली की फीलिंग है, जो आज भी दिल खुश कर देती है। घर में पूजा हो या परिवार के साथ छोटी-सी पार्टी, इस गाने से शुरुआत करना एकदम सही रहेगा।

हैप्पी दिवाली – होम डिलीवरी

दीवाली है तो खुशियां भी खुलकर मनानी चाहिए। यह गाना बिल्कुल उसी मूड का है। इसकी धुन सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसे बजाइए और घर के हर कोने में थोड़ा-सा फेस्टिव मूड घोल दीजिए।

गलां गुड़ियां – दिल धड़कने दो

अगर घर में सब लोग इकट्ठा हैं और किसी को डांस करने से रोकना मुश्किल है, तो यह गाना लगा दीजिए। इसके शुरू होते ही लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर डांस फ्लोर पर आ जाएंगे। फैमिली के साथ मस्ती करने के लिए इससे बेहतर गाना क्या होगा।

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बोले चूड़ियां – कभी खुशी कभी गम

कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते और ‘बोले चूड़ियां’ उन्हीं में से एक है। इस गाने में त्योहार, परिवार, प्यार और थोड़ी-सी बॉलीवुड वाली नजाकत सब कुछ है। दीवाली की शाम सज-धजकर तैयार हों तो यह गाना तो बनता है।

लंदन ठुमकदा – क्वीन

दीवाली पार्टी में अगर थोड़ा पंजाबी तड़का लगाना है, तो लंदन ठुमकदा जरूर बजाइए। इस गाने पर बैठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है! चाहे बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसकी बीट पर थिरकने लगेगा।

नचदे ने सारे – बार बार देखो

दीवाली की पार्टी में जब सारे दोस्त और रिश्तेदार एक साथ हों, तो इस गाने पर जमकर डांस किया जा सकता है। इसकी मस्ती और एनर्जी पूरे माहौल को और भी शानदार बना देती है।

दीवानगी दीवानगी – ओम शांति ओम

अगर दीवाली पार्टी को थोड़ा ग्रैंड और फिल्मी बनाना है, तो यह गाना बिल्कुल सही है। इसमें वो बॉलीवुड वाला जश्न है, जिसे देखकर खुद-ब-खुद डांस करने का मन करने लगता है।

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शुभ दिन आया है

दीवाली का असली मतलब ही है नई शुरुआत, खुशियां और अपनों के साथ अच्छे पल बिताना। इस तरह का शुभ और खुशनुमा गाना त्योहार के माहौल को और खास बना देता है। तो इस दिवाली म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर रखिए, दीवाली सिर्फ दीये जलाने, घर सजाने और मिठाइयां खाने का त्योहार नहीं है। यह अपनों के साथ हंसने, नाचने, गाने और ढेर सारी यादें बनाने का भी मौका है।

तो इस बार मिठाइयों के साथ अपनी प्लेलिस्ट भी तैयार रखिए। शुरुआत किसी पुराने क्लासिक गाने से कीजिए और फिर धीरे-धीरे बॉलीवुड के धमाकेदार डांस नंबर्स पर आ जाइए।